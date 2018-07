Eine Shortlist für einen Buchpreis ist dazu da, kritisiert zu werden. Sie rückt bestimmte Bücher in den Fokus der Aufmerksamkeit. Indem man sie kritisiert, kann man im Tonfall der Fassungslosigkeit für weitere Bücher die Trommel rühren, die die Jury skandalöserweise übersehen hat. Das gehört zu den gut demokratischen Brauchtümern des Literaturbetriebs.

Jetzt wurde die Shortlist zum Leipziger Buchpreis in den drei Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung verkündet, aber man tut sich wirklich schwer damit, ein Haar in der Suppe zu finden. Das Fehlen von Büchern zum Ersten Weltkrieg just im Jubiläumsjahr wurde zwar schon mit etwas matter Emotionalität mehr zur Kenntnis genommen als angeprangert, ein rechter Ehrenhandel wollte sich daraus aber nicht ergeben. Einerseits hätte Herfried Münklers Der Große Krieg die Shortlist geschmückt, aber andererseits hat der Mann den Preis schon einmal gewonnen, und sein Buch macht seinen Weg auch ohne Leipziger Unterstützung.

Die Jury war offenbar mehr in einer kulturtheoretischen Laune – und so zeigt die Shortlist, wie produktiv dieses Genre in Deutschland ist. Nominiert wurden Helmut Lethen mit seinem Buch über die Macht fotografischer Bilder und Barbara Vinken mit ihrer glänzenden Geschichte der Mode, die sinnliche Lust am Gegenstand mit pointierter gendertheoretischer Deutung verbindet. Diedrich Diederichsen zieht in Über Pop-Musik die Summe seines popkulturellen Nachdenkens und verschmäht dabei nicht die schweißtreibende Arbeit am Begriff – diesem Intellektuellen-Ernst hat die Jury ihre Anerkennung nicht versagt. Außerdem wurde Roger Willemsen mit seiner Langzeitbeobachtung des Deutschen Bundestags (Das Hohe Haus) nominiert und Jürgen Kaube mit seiner Max-Weber-Biografie (in der im Übrigen ausreichend viel Erster Weltkrieg drinsteckt).

Und in der Belletristik? Wer sich die Shortlist anschaut, muss sagen: Ein glückliches Leseland, das solche Bücher hat! Katja Petrowskaja hat im vergangenen Jahr den Bachmann-Preis in der Eroberungsform des Durchmarschs gewonnen, jetzt geht sie mit Vielleicht Esther ins Rennen um den Leipziger Preis. Das glänzende Debüt des Historikers und geborenen Erzählers Per Leo mit dem unglücklichen Titel Flut und Boden dekonstruiert brillant die emotionalen Routinen, in denen wir über den Nationalsozialismus nachdenken: ein Buch wie eine Zäsur, über das viel zu reden sein wird. Und natürlich – alles andere wäre irrsinnig gewesen – wurde Martin Mosebach mit seinem überschäumenden Blutbuchenfest nominiert, auch wenn die TÜV-Prüfung durch den Kritiker der FAZ befand, der Roman sei wegen Einbaus technologischer Anachronismen nicht fahrtauglich. Mit Fabian Hischmanns Am Ende schmeißen wir mit Gold hat es ein weiteres Debüt auf die Shortlist geschafft – und Saša Stanišić ist im Rennen mit seinem zweiten Roman Vor dem Fest.

Die Übersetzer schneiden in der Berichterstattung stets etwas stiefmütterlich ab: Es ist nicht leicht, mal eben über die Güte einer Übersetzung zu befinden. Trotzdem wollen wir die Namen von Paul Berf, Robin Detje, Ursula Gräfe, Hinrich Schmidt-Henkel und Ernest Wichner ehren