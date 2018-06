Was sind überhaupt grüne Berufe?

Wer einer grünen Beschäftigung nachgeht, trägt dazu bei, Umweltbelastungen zu verringern, zu kontrollieren oder zu messen – so definiert die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) diese Berufssparte. Ob Baumschuler, Umweltmanager oder Servicetechniker für Windkraftanlagen – der Bogen ist weit gespannt. Welche Arbeitsplätze wirklich grün sind und welche nur vorgeben, grün zu sein, lässt sich meist erst in der Praxis erkennen.

Welche Trends gibt es in der Branche?

In Deutschland arbeiten derzeit knapp fünf Prozent aller Beschäftigten im Bereich Umweltschutz, schätzt das Umweltbundesamt. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) geht davon aus, dass in den kommenden zehn Jahren bis zu einer Million neuer Jobs entstehen könnten. Doch nicht alle grünen Bereiche wachsen. Unternehmen etwa, die auf Solartechnik und Windenergie setzen, beides lange Jahre der Wachstumsmotor der Branche, setzten 2012 erstmals weniger um als in den Vorjahren. Das liegt unter anderem an der Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. Vor allem Photovoltaik-Produzenten stehen unter hohem internationalem Konkurrenz- und Kostendruck.

Welche Qualifikationen sind in grünen Berufen besonders gefragt?

Grüne Qualifikationen werden in Zukunft in allen Branchen wichtig sein, glauben Experten, ähnlich wie IT-Fähigkeiten. Denn nachhaltiges Wirtschaften spart Unternehmen Geld, beispielsweise weil sie weniger Schadstoffe produzieren. Dennoch reicht ein grünes Bewusstsein allein als Qualifikation auf dem Jobmarkt nicht aus. "Man kann sich nur schlecht als Nachhaltigkeitsexperte profilieren, wenn man nicht zugleich ein sehr klares Anwendungswissen mitbringt", sagt Krischan Ostenrath vom Wissenschaftsladen Bonn. Derzeit sind etwa Forstwirte und Geografen sehr gefragt. Jan Strohschein, Geschäftsführer von greenjobs.de, sieht außerdem gute Chancen für Maschinenbauer, Umwelttechniker und Ökonomen.

Wo lerne ich grünes Denken?

Allein im Bereich erneuerbare Energien sind innerhalb weniger Jahre knapp 400 Studiengänge an Unis und Fachhochschulen entstanden. Hier hat man die Qual der Wahl. Grüne Ausbildungsberufe sind hingegen rar. "Man muss erst den klassischen Installateur machen, um sich dann gezielt im Bereich erneuerbare Energien weiterzubilden", erklärt Ostenrath. Das Angebot an Weiterbildungen ist unübersichtlich: Es gibt sowohl Zwölf-Stunden-Crashkurse über nachhaltiges Wirtschaften als auch zweijährige Masterstudiengänge. Informationen zu Seminaren und Studienmöglichkeiten gibt es bei den einzelnen Branchen- und Fachverbänden.

Muss man auf ein hohes Gehalt verzichten, wenn man in einem grünen Beruf arbeitet?

Meistens schon. "Vor allem kleine und mittelständische grüne Unternehmen haben keine großen Ressourcen für Gehälter", sagt Jan Strohschein. Auch in Umweltverbänden sei die Bezahlung meist nicht üppig, obwohl die meisten Mitarbeiter viel Herzblut in ihre Aufgabe steckten. Krischan Ostenrath sieht das ähnlich: "Für einige Bereiche gilt: Je höher der moralische Anspruch an die Tätigkeit, desto niedriger ist das Gehalt." In klassisch grünen Bereichen wie der Wasser- oder Abfallwirtschaft sei die Bezahlung hingegen besser.

Wie kann man erkennen, ob ein Arbeitgeber wirklich "grün" ist – und nicht nur ein grünes Image pflegt?

Wer wissen will, was all die Umweltzertifikate, mit denen Firmen gern werben, tatsächlich wert sind, kann den Firmennamen in der Suchmaschine Wegreen.de eintippen. Die Datenbank bündelt etwa 200 verschiedene Umwelt- und Nachhaltigkeitssiegel – und bewertet das gesuchte Unternehmen mit einem Ampelsystem in Bezug auf die Nachhaltigkeit. Ein Blick in den Geschäftsbericht lohnt hingegen wenig, denn Nachhaltigkeitsberichte werden zumeist nicht von Wirtschaftsprüfern kontrolliert – die Gefahr des sogenannten Greenwashings ist groß.