Valeria Luiselli macht sich in ihren Essays an das, was dem Essay am besten bekommt: Sie spaziert, sie reist, sie radelt. Sie besucht die Kartensammlung ihrer Heimatstadt Mexico City und kurvt, sinnierend in die Freiheit des Radelns verliebt, zu ihrer Buchhandlung und zurück. Wunderbar, denkt man. Wer nur Essays wie Lukács’ Die Seele und die Formen oder Benjamins Wahlverwandtschaften- Aufsatz liest, japst bald nach Wirklichkeit. Der Essay als Form braucht Kracauers Besuch bei den Angestellten, Jaccottets Gang zu den Blumen, Sullivans Reisen durch Amerika. Und er bräuchte Luisellis Spazieren in Mexico City.

Nur gehört die Liebe dieser dreißigjährigen Mexikanerin, die in New York lebt, leider nicht der Wirklichkeit. Mehr als alles Reale liebt sie die Bildungsblüte und ergibt sich dem preziösen Ikebana, das man mit derlei Blüten spielen kann. Auf knappen drei Seiten rufen erst die staubigen Stadtkarten von Mexico City Brodskys Wort "Der Staub ist das Fleisch der Zeit" herbei, dann erinnern die Kartografen an Rembrandts Anatomie des Dr. Tulp, zuletzt bewohnen die Mexikaner "wie die Nachgeborenen jenes von Borges beschriebenen Imperiums die Ruinen einer maßlosen Landkarte". Und auf 20 Zeilen werden die armen Karten erstens mit einem Zitat eines Herrn Reyes, zweitens mit einem Gedicht Apollinaires, drittens mit einem Zitat Morabitos und viertens mit einem Gedicht von Wallace Stevens bombardiert. Pech nur, wenn eines der unvermeidlichen Zitate Walter Benjamins in einer Rückübersetzung aus dem Spanischen auftaucht. Wenn mal nichts Passendes fürs Denken aus zweiter Hand parat ist, posiert Luiselli gern mit Hochtrabendem aus eigener Fabrikation: "Eine Sprache zu erlernen ist weniger eine Reminiszenz des Paradieses als eine erste Verbannung, ein unfreiwilliges und stummes Exil ins Innere des Nichts, das im Herzen alles dessen nistet, was wir benennen." Paradies, Exil, Nichts – kleinere Münze ist hier nicht vorgesehen.