Jürgen Heraeus nimmt Platz an einem großen Tisch in der Hanauer Firmenzentrale. Neben ihm stehen die Bronzeköpfe dreier Vorfahren auf Stelen, einer davon stellt seinen Vater dar. Vor dem Fenster erstreckt sich das viele Hektar große Gelände des Unternehmens. Im Zweiten Weltkrieg war es vollständig zerstört.

DIE ZEIT: Wie erinnern Sie den Krieg?

Jürgen Heraeus: Ich erinnere mich an Soldaten vor unserem Haus hier in Hanau und daran, dass wir Kinder es wunderbar fanden, wie die im Gleichschritt marschierten. Außerdem denke ich an einen Umzug nach Frankfurt, wo ich sehr besorgt war, weil meine Schule ein flaches Dach hatte.

ZEIT: Warum machte Ihnen das Sorgen?

Heraeus: Ich glaubte, die Bomben würden von schrägen Dächern einfach abrutschen.

ZEIT: Haben Sie denn einen Bombenangriff erlebt?

Heraeus: Einen ganz großen, währenddessen wir im Bunker waren und die Stadt brannte.

ZEIT: Aber es ist alles gut ausgegangen.

Heraeus: Wir sind später raus und durch Frankfurt gerannt, meine Mutter hat mich auf einen Lastwagen geworfen. "Nehmen Sie ihn mit", hat sie den Leuten zugerufen. Überall lagen die Toten auf der Straße ... es war schrecklich.

Heraeus schluckt. Er schaut plötzlich nach innen und ist mit seinen Gedanken offensichtlich wieder auf dieser Straße im Krieg. Seine Augen werden feucht.

ZEIT: Haben Sie auch glückliche Erinnerungen an diese Zeit?

Heraeus: Meine Mutter und ich zogen in den Vogelsberg, vier Jahre lang lebten wir in einem Holzhäuschen, einem Behelfsheim auf dem Dorf. Als ich Geburtstag hatte, bekam ich, das war mein größtes Glück, einen Fußball von meinem Vater geschenkt, die Hülle echtes Leder und drin eine Schweineblase. Wenn meine Mutter eine Handvoll Erdbeeren oder Himbeeren gesammelt hat, war mir das aber genauso viel wert. Das konnte ich schon sehr gut unterscheiden.

ZEIT: Waren Sie Ihrer Mutter näher als Ihrem Vater?

Heraeus: (lange Pause) Eigentlich nicht. Die Erziehung meines Vaters war gewaltig streng. Wenn wir beim Essen den Arm aufstützten, wurde er auf die Tischkante gehauen. Aber meine Mutter war auch sehr hart. Im Vogelsberg mussten wir barfuß über Stoppelfelder laufen, weil wir keine Schuhe hatten. Sie sagte, den Soldaten in Russland geht es viel schlechter, stellt euch nicht an. Das war halt so.

ZEIT: Wie sah Ihr Alltag damals aus?

Heraeus: Ich war für die Versorgung zuständig und musste, nachdem wir aufs Land geflüchtet waren, mit den Lebensmittelmarken die Einkäufe tätigen. Da war ich zehn Jahre alt. Wir hatten aber nur diese Zehn-Gramm-Marken. Also habe ich Maikäfer gesammelt, sie dem Bäcker gebracht, der Bäcker hat sie den Hühnern verfüttert, und dafür haben wir Marken bekommen. Ich hatte außerdem zehn Karnickel, die ich füttern musste, die gab es dann sonntags, und aus dem Fell wurde eine Weste für mich gemacht.

ZEIT: War Ihnen da schon klar, dass das Unternehmen Ihre Zukunft sein würde?

Heraeus: Das war klar, schon als Kind. Meine Eltern haben sich zwar nach dem Krieg getrennt. Aber wenn mein Vater alle vier Wochen zu Besuch kam, immer samstags um 14 Uhr, war die Firma das Thema. Er sagte: Du musst Abitur machen, studieren, promovieren, Französisch lernen, Schreibmaschine und Steno. Dann kannst du anfangen.

ZEIT: Und?

Heraeus: Steno habe ich nicht ganz geschafft, aber alles andere habe ich durchgezogen, das zweitbeste Examen meines Jahrgangs an der LMU in München gemacht. Während der Promotion habe ich dann als Assistent gearbeitet. Das war mein erster Job.