Auf dem Cocktailempfang zur deutschen Premiere der restaurierten Rebel without a Cause- Fassung im Stue Hotel ging eine Bemerkung von Mund zu Mund, die auf Anhieb jeden sprachlos machte. Es handelte sich um keine restaurierte Kostbarkeit aus dem Mund James Deans, sondern um ein Zitat aus einer jener neuen Small-Talk-Runden, die ohne Martinigläser auskommen, weil sie sich ganz protestantisch nüchtern im Netz austauschen. Die Einzige, der dieser Satz nicht die Sprache verschlug, war die Gastgeberin und Harper’s Bazaar- Chefin Margit J. Mayer, denn sie war nicht nur der Gegenstand der Netztrouvaille, sondern hatte sie auch selbst in Umlauf gesetzt. Dabei ging es um ein Interview, das sie mit der Online-Redaktion dieser Zeitung geführt hatte. In den Leserreaktionen zitierte jemand die Äußerung einer Frau, die er als seine "Tagesabschnittspartnerin" vorstellte. "Die sieht aus", soll sie über das Porträtfoto der Chefredakteurin bemerkt haben, "als wäre sie gegen einen Bus gelaufen, und der Bus hat verloren."

Margit J. Mayer, die gut gelaunt auch noch andere Netz-Feedbacks zum Besten gab, nahm den Vergleich als Kompliment. Hinsichtlich ihrer Tätigkeit an der Spitze eines neuen Modemagazins hatte sie sich im Interview auf die Mission der Aufklärung berufen und dabei im Online-Chatroom eine Vielfalt von Meinungen zum mehr oder weniger luziden Austausch angeregt, wie sie weder ein Modeheft noch ein Berlinalecocktail je hätte versammeln können. Ein solches Palaver evozieren regelmäßig Themen, die sich um die Rolle der Geschlechter drehen. "Es ist ein Mythos", befand ein anderer Kommentar, "dass die sogenannte schöne, modische Frau Vorteile im Beruf hat, es sind eher die Unauffälligen, Durchschnittlichen, die vorankommen." Zur Gewähr berief sich der Beitrag auf eine Einsicht der Modewissenschaftlerin Barbara Vinken: "Die modische Frau steht immer unter dem Verdacht der Dummheit oder der Frivolität." Vielleicht stimmt das sogar, wurde Margit J. Mayer doch auch inbrünstig als "dahergelaufene Modeschnepfe aus Übersee" tituliert. Im Interview wies sie darauf hin, dass es der katholischen Welt leichterfällt, die Bedeutung der Schönheit bei der Machtdurchsetzung anzuerkennen. Internet-Foren sind auch deshalb so beliebt, weil niemand, der Gehör beansprucht, vorher seinen Friseur konsultieren muss. Man stelle sich nur die Auflage der Modemagazine vor, wenn jeder, der im Netz extemporiert, das eigene Bild dazuzustellen hätte.

Barbara Vinken selbst war am Sonntag zur Premiere von Nymphomania eingeflogen und saß danach, mit feinem Stylo Notizen kritzelnd, im Borchardt vor einem Glas Sancerre nebst Imbiss. Mit Hochsteckfrisur, Pelzjacke und Halternecktop brachte sie etwas vom Flair Simone de Beauvoirs ins Berliner Nachtcafé, nur dass die Beauvoir der Meinung gewesen war, Frauen würden nie die Revolution anführen, weil sie sich nicht verbünden könnten. "Ich bin eher eine Frauen-Frau", sagte Barbara Vinken, "Männer nehme ich nicht ganz so ernst." In München hatte man eine Lesung aus ihrer historischen Modestudie Anpassen wegen des Andrangs ins Literaturhaus verlegen müssen. Der zufolge besteht in der Mode nicht nur weiter Aufklärungsbedarf, sie scheint auch kommunikativer zu sein als jenes unmittelbare und hüllenlose Aufeinandertreffen von Mann und Frau, das sich der Onlinebeitrag als einseitig fatalen Verkehrsunfall dachte. Lars von Triers Nymphomania habe ihr gefallen, ließ Frau Vinken im Borchardt wissen, weil der Film zeige, dass der ganze Sex darin nur Ersatz für Diskussionen sei.