Wie die Familie des Literaturkritikers Marcel Reich-Ranicki in Berlin, so wird auch die Familie Reifeisen in Dorsten Ende Oktober 1938 mit zigtausend weiteren "polnischstämmigen Juden" nach Polen abgeschoben. Um ihr Modegeschäft "aufzulösen", dürfen die Reifeisens wenige Monate später zurück. Ihre einzige, zwölfjährige Tochter Ilse fährt im Dezember 1939 mit einem Kindertransport ins schwedische Asyl – währenddessen kämpfen die Eltern verzweifelt darum, sich ebenfalls noch zu retten.

Es gelang ihnen nicht mehr. 1942 kam die Deportation: 1943 wurde Simon Reifeisen in Riga umgebracht, 1944, im KZ Stutthof bei Danzig, dann auch seine Frau Gertrud.

Die Tochter blieb in Schweden. Doch es ist nicht die Stimme der Überlebenden, die hier spricht, sondern die der Toten. Es sind die Briefe, die ihre Eltern ihr schrieben und die sie aufbewahrt hat. Die Lektüre verschlägt einem oft den Atem. Wie Mutter und Vater versuchen, das Familienleben über Zeit und Raum zu bewahren, wie die Angst um das Kind zwischen die Zeilen kriecht und wie über allem der deutsche Wahnsinn jener Jahre liegt, das ist hier auf fast schon gespenstische Weise konserviert. Hinzu kommt, dass das großformatige Buch mit Fotos und Faksimiles ungewöhnlich eindrucksvoll gestaltet ist. Es ist, als säße man um den Küchentisch unter der Lampe und hörte zwischen aufgeschlagenen Familienalben zu, wie die Vergangenheit spricht. Näher kann man im Jahr 2014 der Menschheitskatastrophe vor siebzig Jahren kaum kommen.