Es hat sich ausgejubelt auf der Website der China Development Bank (CDB). An der Stelle, wo der weltgrößte Entwicklungsfinanzierer sonst seine neuesten Wohltaten für die Menschheit anpreist, prangt plötzlich ein hartes Dementi. "Das Darlehensvolumen wird dieses Jahr stabil bleiben", schreibt die CDB. Keinesfalls werde sie ihren Schuldnern die Kreditlinien um 100 Milliarden Yuan (12 Milliarden Euro) kürzen; der Bericht der "Tageszeitung des Volkes" sei falsch.

Dass ausgerechnet das Zentralorgan der Kommunistischen Partei Chinas vor Problemen beim wichtigsten Finanzinstitut der eigenen Regierung warnt, erregt die CDB-Spitze. Als wären die kritischen Artikel der Financial Times und der New York Times nicht ärgerlich genug. Als rankten sich nicht schon genug Gerüchte rund um die mächtigste Staatsbank der Erde.

15 Jahre ist es nur bergauf gegangen für die CDB. Die kleine, defizitäre Entwicklungsbank von einst ist heute die Geldverteilmaschine der Volksrepublik. Der Türöffner für die neue Supermacht bei der Eroberung der Welt. Mit ihren Krediten sichert sie der Pekinger Regierung Einfluss und den Konzernen globale Marktmacht. Neuerdings ist die CDB sogar wichtigster staatlicher Akteur in der internationalen Finanzszene. Gut 100 Milliarden US-Dollar aus Chinas Devisenschatz hat das Institut allein 2013 verteilt: fast doppelt so viel wie die Weltbank, 14-mal mehr als die deutsche KfW Bankengruppe.

Griechenlands Premier Antonis Samaras, Weißrusslands Diktator Alexander Lukaschenko oder Venezuelas Präsident Nicolás Maduro – alle singen das Hohelied auf China und seine CDB. Der Milliardenkredite wegen, mit denen das Staatsinstitut ihre angeschlagenen Volkswirtschaften gepäppelt hat. Klamme Regierungen buhlen um die Wohltaten von China’s Superbank, wie sie Henry Sanderson und Michael Forsythe in ihrem neuen Buch nennen. Insgesamt hat sie von Island bis Tonga zurzeit mehr als 290 Milliarden Dollar verliehen – dreimal mehr als 2009. Dazu 860 Milliarden Dollar daheim in China. "Wenn die Kommunistische Partei Gott ist", sagt Autor Forsythe, "dann ist die CDB ihr Prophet."

Doch nun droht das Pekinger Füllhorn zu versiegen. Seit Monaten produziert Chinas aufgeblähter Finanzsektor Negativschlagzeilen in Serie: über faule Kredite und strauchelnde Investmentfonds. Auch um das Paradeinstitut ranken sich Gerüchte. Hat die CDB sich übernommen? Kommt sie an genug liquide Mittel? Fährt sie ihre Auslandsaktivitäten nun zurück? Diese Fragen treiben Schuldner und Gläubiger um. Schließlich geht der CDB gerade einiges schief beim Auftreiben des großen Geldes.

Konnte die Staatsbank früher mühelos Chinas Geschäftsbanken ihre Anleihen verkaufen und sich so Abermilliarden für Projekte beschaffen, musste sie im Sommer eine Finanzierungsrunde komplett absagen. Bei einem Versuch im November wurde sie weniger als die Hälfte der Schuldscheine los. Zugleich sind die Zinsen, welche die CDB ihren Geldgebern zahlen muss, deutlich gestiegen – bei fünfjährigen Anleihen etwa von 4,1 auf 5,5 Prozent. Vergangene Woche berichtete die Financial Times, die CDB habe Unternehmen gebeten, ihre Kreditlinien nicht voll in Anspruch zu nehmen. Die CDB reagierte nicht auf die Bitte der ZEIT nach einer Stellungnahme; Anfragen westlicher Medien beantwortet sie fast nie.

Das Erfolgsmodell der CDB steht auf dem Prüfstand, nach einer gewaltigen Expansion unter ihrem allmächtigen Chef Chen Yuan. Als die Regierung den Vizegouverneur der Zentralbank 1998 an die Spitze der Bank hievte, war das Institut ein Selbstbedienungsladen für das Management und Parteifunktionäre. Nach der Asienkrise zahlte fast die Hälfte der Schuldner Kredite nicht zurück. "Das erste Ziel war, eine echte Bank zu werden", erzählte Chen später, "nicht nur ein Geldautomat der Regierung."

Chen baut die CDB neu auf: mit dem Rat von Boston Consulting und Henry Kissinger. Er schasst Topmanager, führt systematische Risikoeinschätzungen vor der Darlehensvergabe ein – und überzeugt die Regierung, faule Kredite der CDB in Bad Banks auszulagern. So radikal er auch vorgeht: Chen hat stets politische Rückendeckung. Weil er selbst ein sogenannter Prinzling ist: Sohn eines alten Revolutionshelden. Und weil Peking einen Finanzier braucht für die Eroberung der Weltwirtschaft.