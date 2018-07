Ein Kiesweg, der nicht unbedingt für einen Rollkoffer gemacht ist, ein winterlicher Park, Eis auf dem Brunnenwasser, Schneehäubchen auf den Trauerweiden. Nach ein paar Metern steht man vor einem mit spitzen Türmen bewehrten Schloss, das sich ein verbannter Preußenprinz Mitte des 19. Jahrhunderts errichten ließ. Dann sieht man hinterm Geäst das gelbe, noch um diese Jahreszeit mediterran wirkende Kavaliershaus. Steile, unbehauene Stufen führen hinauf zur Sonnenterrasse auf der Rückseite. Was für eine Aussicht!

Zur Linken eine verwitterte Orangerie, vorn Weinberge, die bis runter zur Elbe führen, dahinter die Elbauen und im Westen die berühmte Silhouette mit Frauenkirche, Kunstakademie und Schlosskirche.

Die Tür geht auf, zwei Katzen springen heraus. Renate Müller, die Hausherrin, führt in eine helle, eher schlicht eingerichtete Ferienwohnung im ersten Stock und fragt, wann sie am nächsten Morgen das Frühstück bringen solle.

Natürlich könnte man in Dresden feudaler wohnen. Seitdem die Luxusketten sich in der Stadt einen ruinösen Preiskampf liefern, bekommt man eine Nacht im Fünfsternehotel zum Preis eines besseren Pensionszimmers. Dort müsste man nicht über ein schwarzes Ledersofa und gerippte Seersucker-Bettwäsche hinwegschauen. Das Bad hätte eine Tropendusche, und im Keller gäb’s ein Spa. Doch beim Frühstück würde man gegen die Wand schauen und nicht auf das grandiose Elbpanorama, das schon die Romantiker so faszinierte.

Bautzner Str. 130, Tel. 0351/251 78 19

Zwei geräumige Ferienwohnungen, 60 Euro pro Nacht, Frühstück 5 Euro pro Person (auf Wunsch) Swissôtel

Weiß, Rot und Grau sind die vorherrschenden Farben in diesem 2012 eröffneten Haus. Unbehandeltes Holz, Naturstein und in großen Bottichen herumstehende Bonbons sorgen dafür, dass das Kühle nie kalt wirkt. Viele Zimmer gewähren durch eine Fensterfront einen Blick auf's Altstadtgetürm. Das Beste wartet im Untergeschoss. Das mit Sinn fürs historische Detail in das Kellergewölbe hineingebaute Spa schätzen auch die Dresdner. Die Älteren kennen den Ort als Luftschutzkeller.

Schlossstraße 16, 235 Zimmer, Tel. 0351/50 12 00

DZ ab 110 Euro (Winterpreis) Hotel Martha

Gut versteckt hinter einer der letzten erhaltenen Biedermeierfassaden liegt das ehemalige Hospiz für allein reisende Damen und ist dem Geist dieser Epoche bis heute verpflichtet: liebevoll im Stil des frühen 19. Jahrhunderts eingerichtete Zimmer, frische Blumen auf den Tischen. Feines Geschirr und weiße Tischtücher im Speisesaal passen zur aufmerksamen Gastlichkeit dieses christlichen Hotels.

Nieritzstraße 11, 50 Zimmer, zwei Appartements, Tel. 0351/ 817 60

DZ ab 113 Euro

Die Müllers, die das Kavaliershaus vor 15 Jahren in eine Mischung aus Weinkeller, Wohn- und Ferienhaus umgebaut haben, gehen davon aus, dass Richard Wagner hier 1845, bei einem Sommerurlaub, von der Muse geküsst wurde und den Tannhäuser fertig geschrieben hat. Man glaubt es sofort. Man versteht auch den schottischen Lord Findlater, der knapp 50 Jahre zuvor hier stand und nie wieder wegwollte. Das Kavaliershaus wurde sein Alterssitz, seinen Lebensabend verbrachte er mit Weinanbau.

Wo gibt’s das sonst? Dass eine Stadt schon zehn Trambahnminuten hinter der Innenstadt wieder zum Land wird? Dass man, eine halbe Stunde nachdem man durch das pompöseste Barockgebilde Europas spaziert ist, am Weinberg steht? Christian Müller, Winzer und Hausherr vom Kavaliershaus, begleitet seine Gäste gern auf einer "Schlendertour", wie er das nennt. Dabei erzählt er, wie die Dresdner 1987, also knapp hundert Jahre nach Findlater, begannen, die Elbhänge wieder aufzureben.

Nach Lehrjahren in der Pfalz und in Kalifornien kaufte sein Sohn Lutz die Parzellen unterhalb des Kavaliershauses und erhielt von der Stadt das Angebot, das damals noch ziemlich verrottete Gebäude für 79 Jahre zu pachten. Im Sommer 2000 kamen die ersten Feriengäste – und bald auch die Dresdner. Die Straußwirtschaft, in der die Müllers von März bis November Flammkuchen und eigenen Wein verkaufen, blieb kein Geheimtipp. In der Stadt erzählt man von volksfestartigen Zuständen. Im Winter geht’s beschaulicher zu. Christian Müller lädt regelmäßig zum Weinsalon ins historische Kellergewölbe. Jeder, der eine Flasche mitbringt, ist willkommen. Heute sitzen am langen Holztisch ein pensionierter Physikprofessor, ein Handelsreisender, entfernte Nachbarn und lassen die Flaschen kreisen. Neben Müller liegt ein Stapel Weinliteratur.

Ein bisschen fühlt man sich wie in Uwe Tellkamps Dresdenroman Der Turm, nur dass das Bildungsbürgertum heute nicht die jüngste Publikation von Eduard Eschloraque alias Peter Hacks debattiert, sondern über Brombeeraromen und Gerbstoffe. Sehr kenntnisreich, sehr ernst und wunderbar schräg.