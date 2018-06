Warum nicht mal die Rollen tauschen? In Wirklichkeit geht das kaum, aber die Fiktion überschreitet die Grenzen. In Filmen wird es anschaulich, nachfühlbar: das Leben als Vertreter einer verfolgten menschlichen Minderheit, ständig auf der Flucht auf einem Planeten der Affen. Oder ein Dasein als Mann in einer Welt dominanter und sexuell übergriffiger Frauen, angestarrt, belächelt und betatscht.

Eine neue Filmreihe, die demnächst in Kenia zu sehen sein soll, wäre für uns Europäer eine Gelegenheit, unsere eigene Wirklichkeit aus der Perspektive Afrikas zu betrachten – zwei Kontinente tauschen die Rollen. Das Drehbuch: Im Jahr 2062 ist Europa eine ökologische Ruine. "Hier gibt es nichts mehr für uns", sagt der weißhäutige Held Ulysse zu seiner schwangeren Freundin Ophelia. "Afrika ist der einzige Ort, an den wir fliehen können, um etwas aufzubauen."

Und so machen sich Ulysse und Ophelia auf den Weg: Sie begeben sich in die Hände von Menschenhändlern, sie besteigen in Lampedusa einen löchrigen Seelenverkäufer, sie schlagen sich mit Grenzschützern und Einwanderungsbehörden, mit komplizierten Visa-Regelungen und unverständlichen Vorschriften des afrikanischen Aufenthaltsrechts herum. Stets werden sie misstrauisch beäugt von etablierten und offen oder latent rassistisch denkenden Einheimischen, die billige Arbeitskräfte zu schätzen wissen, den Zuwanderern aus Europa aber darüber hinaus weder Interesse noch Sympathie entgegenbringen.

Weiß wird schwarz, schwarz wird weiß. Weiß ist die Farbe der Fremden, der Eindringlinge in die heile Welt Afrikas, für jeden Einheimischen auf den ersten Blick ersichtlich. Schwarz sind die Reichen, die oft nicht einmal wissen, wie reich sie den Europäern erscheinen.

Das Spiel mit den vertauschten Rollen kann eine kindliche Rachefantasie der Unterlegenen sein. Es ist eine kuriose Idee, die Fernsehserie Usoni in Kenia zu produzieren und auszustrahlen, in einem Land, in dem sich von den Schattenseiten Europas mehr herumgesprochen haben dürfte als bei uns. "Ich halte Europa den Spiegel vor", sagt Marc Rigaudis, der französische Filmemacher, dessen Firma die Serie produziert.

Fragt sich, ob Europa hineinschauen möchte. Wären Deutschland und seine öffentlich-rechtlichen Sender nicht, was sie sind, könnten wir uns Marc Rigaudis’ Vision demnächst im Abendprogramm ansehen. So bleibt die Hoffnung auf das Internet.