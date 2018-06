Die Wirtschaftswissenschaft, die bekanntlich eine echte Wissenschaft ist und nicht, wie viele Bürger fälschlicherweise glauben, zum Fachbereich Theologie gehört, hat der Menschheit einen neuen Begriff geschenkt, der so elegant, so schön und so majestätisch ist, dass er an dieser Stelle mit viel Weihrauch begrüßt werden soll: "säkulare Stagnation". Ökonomen meinen damit die Tatsache, dass die Pferde der Wirtschaft nicht mehr saufen und die Zeiten des linearen Wachstums für lange, nein, für sehr lange Zeit vorbei sind. Träge dümpelt die Wirtschaft vor sich hin, es herrscht Dauerflaute, und eine Blase folgt der anderen wie der Winter dem Herbst.



Anstatt kräftig in verlockende Produkte zu investieren und uns mit Erzeugnissen zu beglücken, von denen wir seit Kindertagen vergeblich träumen, legen Wirtschaftskapitäne das Geld lieber auf die hohe Kante. Um Fachleuten verständlich zu bleiben: In der säkularen Stagnation entsteht Geld aus Geld und nicht mehr aus dem Verkauf von Produkten. "Wir müssen mehr Dampf im Kessel machen!", ertönt es nun von allen Seiten. "Wir müssen mehr konsumieren!" Warum entkalken Menschen lieber alte Wasserkocher, anstatt sich wöchentlich einen neuen zu kaufen? Ist das sinnvoll? Nein, das ist es nicht.



Menschen sind faul geworden, sie lecken lieber am süßen Honig der hedonistischen Konsumverweigerung, als sich auf die Socken zu machen und die Wirtschaft in Schwung zu bringen. Schon den Jungen fehlt es an Disziplin, und dagegen will nun der konservative britische Bildungsminister Michael Gove entschieden vorgehen. Künftig dürfen Schüler erst um achtzehn Uhr das Unterrichtsgebäude verlassen, gleichzeitig werden die Ferien gekürzt. Auch Strafarbeiten wie das mehrfache Abschreiben eines Satzes ("Ich bin ein Konsumverweigerer") will der Harvard-Absolvent Michael Gove wieder einführen. Schlechte Schüler werden von Klassenfahrten ausgeschlossen oder müssen den Hof fegen. Um den Lehrermangel zu beheben, plant Mr. Gove, Quereinsteiger aus der Wirtschaft anzuwerben, um sie nach einem Crashkurs auf die Schüler loszulassen.



Kritiker laufen bereits gegen die Pläne Sturm und werfen Gove Kinderfeindlichkeit vor. "So bekommt man die säkulare Stagnation nie in den Griff!" Wenn englische Kinder erst abends nach Hause kämen, dann seien sie viel zu müde, um noch wirksam shoppen zu können. Deshalb dürfe man sich nicht wundern, wenn immer mehr Heranwachsende am Sinn des Lebens zweifelten. Einige Wutbürger zitieren hier den Dichter Jean Paul: "Kinder und Uhren dürfen nicht beständig aufgezogen werden, man muss sie auch gehen lassen."

Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter www.zeit.de/audio