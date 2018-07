Wenn Fußballtheoretiker über ein Spiel reden, verwenden sie gern die klassische Satzeröffnung "Es ist kein Zufall, dass ...". Etwa in der Variante: "Es ist kein Zufall, dass Dortmund in dieser Phase das Spiel dreht." Der Theoretiker will damit sagen, dass Dortmund sich genauso verhält, wie seine Datensammlung es vorausgesagt hat. Eine andere schöne Wendung lautet: "Der Führungstreffer ist die logische Konsequenz."

Also: Erst kommt die Theorie, dann die Praxis. Früher war das umgekehrt. Ein Fußballspiel war ein wildes Geschehen, über das anschließend die Experten sprachen. Heute wissen die Experten schon vorher, wie das Spiel laufen wird, sie beugen sich über ihre Heat Maps und Laufleistungstabellen. Aus den Daten erstellen sie eine Prognose, man könnte auch sagen, ein Drehbuch, das dann von den Spielern auf dem Rasen "umgesetzt", nein, viel feiner: "abgerufen" werden muss.

Gerade kam ein Buch zum Thema heraus, The Numbers Game, frei übersetzt: Das Zahlenspiel, alle werden es lesen, es handelt von der Planbarkeit fußballerischen Erfolgs. Auch ich habe natürlich schon mit dem Lesen begonnen. Aber mitten hinein in die Lektüre platzt eine Nachricht, die kein Datensammler voraussah: Der deutsche Trainer Felix Magath, Spitzname: "Quälix", wird Teammanager des FC Fulham. Das ist einer von vielen Londoner Vereinen, genauer: der Tabellenletzte der englischen Premier League. Was will Magath dort?

Betrachtet man den Londoner Stadtplan, klärt sich die Sache: Das Stadion des FC Fulham liegt nur zwei Kilometer entfernt vom Stadion des FC Chelsea. Dort regiert der einzige Mann im europäischen Fußball, den Magath noch mehr bewundert als sich selbst. Es ist José Mourinho, der Trainer Chelseas, ein Mann, der Magath gleich in mehrfacher Hinsicht ähnelt: in seiner napoleonischen Selbstgefälligkeit, seinen Alleinherrscher-Allüren, seiner höhnischen Undurchdringlichkeit und der kindlichen Freude am Psychoterror. Und so sehen wir im Reich der Zahlen ein klassisches Seelendrama, ein Männerduell, in Gang kommen. Zwischen Fulham und Chelsea herrscht ohnehin nachbarliche Feindschaft, die sich vor ein paar Jahren, am 19. März 2006, zum regelrechten Fußballkrieg auswuchs (Platzstürmung, Prügel). Ich glaube, die Schlacht ist noch nicht zu Ende. Magath und Mourinho haben das Zeug, den Londoner Kleinkrieg auf höchstes Niveau zu heben. FM gegen JM, diese Konstellation ist kein Fall für die Statistiker, nein, hier ist ein Militärtheoretiker wie Clausewitz gefragt. Und noch dringender: ein Analytiker vom Schlage Sigmund Freuds.