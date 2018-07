Sie nennen es das Hawaii Chinas. Sanya, auf der Insel Hainan gelegen, ist der chinesische Sehnsuchtsort. Palmen, azurblaues Wasser, Sand, so fein und weiß. Allein im vergangenen Jahr brachte der Tourismus Einnahmen von fünf Milliarden Euro. Jetzt aber bedroht eine gefährliche Spezies das Urlaubsparadies: die Nackerten. An manchen Tagen bevölkern bis zu 500 von ihnen die Bucht.

Die Lokalregierung ist entsetzt und macht sich jetzt daran, das Übel auszurotten. Polizisten schwärmen über die Strände, machen Videos von Verdächtigen und händigen das Regierungsedikt gegen die Nacktbaderei aus. Ein Anblick, der, so die New York Times, den Eindruck erwecken könnte, die gebräunten Herren seien zum "Volksfeind Nummer eins" geworden. Geplant sind Überwachungskameras und Megafone, um besonders hartgesottenen Nudisten beizukommen. Denn oft, so berichtet ein Anwohner, "ziehen die Männer die Hosen runter, sobald die Polizei weg ist". Schon droht die Regierung Überzeugungstätern mit Haftstrafen, die fünf bis zehn Tage währen könnten.

Sanyas Nackerte ziehen sich nicht etwa aus, um gegen eine verknöcherte Sexualmoral zu protestieren, Nacktbaden soll gegen Hautkrankheiten helfen. Deshalb sind die Nudisten vor allem gesundheitsbewusste ältere Herren. Voyeure sind verbittert. Warum, so klagt ein Internetuser, gebe es dort nur Opas und keine jungen Frauen?