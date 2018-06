DIE ZEIT: Herr Scheidt, die Banken in der Schweiz drängen ihre deutschen Kunden dazu, Schwarzgeld zu legalisieren. Wieso gibt es solche Kunden im Jahr 2014 noch?

Herbert Scheidt: Viele Kunden haben sicherlich darauf gewartet, dass das Steuerabkommen zwischen der Schweiz und Deutschland kommt – und das mit Recht. Der Vertrag wurde ja unterschrieben, er wurde vom Deutschen Bundestag genehmigt ...

ZEIT: ... doch dann wurde er Ende 2012 nach dem Widerstand der SPD vom Bundesrat gekippt.

Scheidt: Damals kamen die ersten Kunden zur Einsicht, dass man nicht mehr darauf hoffen kann. Spätestens mit der Bundestagswahl und der Regierungsbeteiligung der SPD war klar, dass dieses Abkommen nicht wiederbelebt werden dürfte. Ich bedaure das sehr, auch für den deutschen Staat, dem nun 1,5 bis 2 Milliarden Euro im Jahr entgehen. Das Abkommen hätte das Problem auf pragmatische Art gelöst. Nun arbeiten die Schweizer Banken bei deutschen Kunden auf die straffreie Selbstdeklaration zur Bereinigung ihrer Steuersituation hin.

Bank Vontobel Bank Vontobel Von der Existenz der Schweizer Bank Vontobel erfuhren viele Deutsche erst im vergangenen Jahr – als bekannt wurde, dass Uli Hoeneß, der Präsident des FC Bayern München, dort über Jahre ein Konto besaß, mit dessen Geld er an der Börse spekulierte. Weil Hoeneß die Erträge dem Fiskus lange verschwiegen hatte, muss er sich vom 10. März an vor Gericht verantworten. Vontobel selbst äußert sich zu alldem nicht. Die Bank mit 1.300 Mitarbeitern und Sitz in Zürich verwaltet 133 Milliarden Euro Kundengelder. Herbert Scheidt Der 1951 geborene Manager arbeitete nach dem Studium im britischen Sussex sowie in New York zunächst 20 Jahre lang bei der Deutschen Bank, zuletzt als Chef der Schweizer Dependance. Im Jahr 2002 wechselte Scheidt, der die deutsche wie auch die schweizerische Staatsbürgerschaft besitzt, zu Vontobel und führte die Bank bis 2011. Seither ist er deren Verwaltungsratspräsident – ein Posten, der dem eines deutschen Aufsichtsratschefs ähnelt. Sein Nachfolger als Vorstandsvorsitzender ist Zeno Staub.

ZEIT: Was sind das für Leute?

Scheidt: Die Kundschaft ist breit gestreut. Sie müssen bedenken: Viele Kunden haben ihr Geld einst in die Schweiz transferiert, weil sie politische Stabilität suchten. Erinnern Sie sich nur an den Bau der Mauer 1961 – das hat Europa erschüttert. Der Steueraspekt war zu dieser Zeit irrelevant.

ZEIT: Aber spätestens nach dem Ende des Kalten Krieges dürfte die Steuerfrage doch für viele Deutsche in den Vordergrund gerückt sein, oder?

Scheidt: Das stimmt. Einen Höhepunkt erreichte dies, als die Regierung Kohl 1993 die Zinsabschlagsteuer einführte und die Deutschen mit den Füßen abstimmten. Das waren nicht die Reichen, das war der Mittelstand, das waren Metzger- und Bäckerbetriebe. Die brachten ihr Geld in die Schweiz oder nach Luxemburg. Ich sehe noch die riesigen Eingangshallen der europäischen Banken in Luxemburg vor mir, so dicht bestuhlt, dass ich einmal fragte: "Ist das ein Kino hier?" – "Nein", erfuhr ich, "morgen ist Coupontag." Da kamen haufenweise Kunden, um die Zinsen auf ihre Anleihen oder Aktien einzustreichen.

ZEIT: Steuerflucht als Selbstverständlichkeit. Wann änderte sich das?

Scheidt: Mitte der neunziger Jahre. Damals stieg zum einen der Druck der deutschen Politik auf Luxemburg. Zum anderen begann 1994 mit einer Untersuchung bei der Dresdner Bank eine ganze Serie von Razzien bei Banken in Deutschland. Daher deponierten einige ihr Geld in der Schweiz, die wohlgemerkt erst später unter politischen Druck geraten sollte; sehr vorsichtige Kunden aber gingen gleich weiter weg, sehr stark Richtung Kaiman-Inseln, Singapur, Hongkong.

ZEIT: Wann setzte das Umdenken ein – die Erkenntnis, dass all dies sinnlos ist?

Scheidt: Mit der Erbengeneration. Die Kinder der Nachkriegsgeneration wollten lieber über das Geld verfügen, zum Beispiel um ein Eigenheim zu finanzieren. Häufig handelte es sich ja um Summen um die 500.000 Mark. Eine Offenlegung dieser Gelder barg jedoch rechtliche Risiken und stellte die Erben damit vor ein Dilemma. Vontobel bot schon früh den deutschen Kunden Unterstützung an, um ihre Verhältnisse in Ordnung zu bringen. Die zweite Welle kam 2008, nach dem Fall Zumwinkel in Liechtenstein. Zu diesem Zeitpunkt wurde klar, dass die Banken durch die Digitalisierung verwundbar geworden waren – Kundendaten konnten kopiert, gestohlen und verkauft werden.

ZEIT: Sie waren seit 1996 in der Schweiz, erst für die Deutsche Bank, später als Chef von Vontobel. Wann haben Sie gemerkt, dass man Steuerfluchtgeld nicht länger eine Heimat bieten kann?

Scheidt: Von 1993 an war ich bei der Deutschen Bank in Frankfurt zuständig für den Vertrieb im Geschäft mit vermögenden Kunden. Damals habe ich erlebt, dass die deutschen Steuerbehörden immer massiver gegen deutsche Banken vorgingen – es gab die erwähnten Razzien, es kam zu Anklagen gegen Bankberater wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Als ich 1996 in die Schweiz ging, war mir klar, dass wir vieles ändern müssen und langfristig nicht auf das Bankgeheimnis vertrauen dürfen. Aber zwischen der Einsicht einer Führungsperson und der Möglichkeit, das in einem seit Jahrzehnten bestehenden und auf einem gewissen Selbstverständnis basierenden System umzusetzen, vergeht viel Zeit. Es müssen sich beide Seiten an die neuen Gegebenheiten anpassen: die Kundenberater und die Kunden.

ZEIT: Hat also auch die Deutsche Bank in der Schweiz damals weiter mit Schwarzgeld hantiert?

Scheidt: Nein, verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Bei den deutschen Instituten, die ich kenne, bestand nach Luxemburg eine hohe Sensibilität, die sich auch übersetzt hat in entsprechende Weisungen. Das Thema kam immer wieder aufs Tapet. Doch es braucht eine Weile, bis auch die letzte Ecke ausgekehrt wird. Je größer eine Bank, desto größer die träge Masse, die bewegt werden muss.