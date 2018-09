Sie hätten sich nach dem Pianisten nennen können: Rocco Marchi Trio. Oder nach der Kontrabassistin: Francesca Baccolini Trio. Oder nach dem Perkussionisten: Andrea Belfi Trio. Hätte alles gut geklungen, wenn denn einer von ihnen den Ton angäbe. Aber sie sind ein Kollektiv, gleichberechtigt, cheflos. Was und wie sie spielen, ist Ergebnis gemeinsamen Tastens. So haben sie sich frei einen Namen gesucht, mehr nach Art einer Popgruppe als einer Jazzband, wobei sie weder das eine noch das andere sind.

Hobocombo nennen sie sich, und der o-satte Stabreim ist in seiner instantanen Rhythmik so geschmackssicher wie die Gestaltung ihrer eben erschienenen zweiten Platte oder das Bühnenbild beim Auftritt Ende Januar im Theater Hebbel am Ufer beim Berliner CTM-Festival. Da stehen sie vor einer orange-grauen Projektion, die von der Zeichnung eines Schmetterlings inspiriert sein könnte oder von einer Zellmembran oder von einem Beißring für die gefiederten Freunde.

Hobos, so hießen die losen Vögel in den Weiten des sich industrialisierenden Amerika. Sie drifteten auf Güterzügen von Knochenjob zu Knochenjob. Ihre Heimatlosigkeit brachte eine eigene Misch- und Wanderkultur hervor. Manchmal scheint die Verlorenheit des Wilden Westens in den Stücken von Hobocombo auf, wenn der Pianist auf der E-Gitarre die Klangwelt des Country zitiert und der Perkussionist die Harmonika klagen lässt. Die Bassistin lässt derweil den Beat trotten; endlos ist die Prärie. Dabei stammen diese Musiker aus Verona und Bologna. Wenn Western, dann Italowestern, und wirklich hängen die vielen Kabel aus Rocco Marchis Korg-Synthesizer wie Spaghetti vom Effektgerätetisch.

Das stilisierte Antlitz eines Wikingers schmückt die Hülle ihres als CD und LP bei Trovarobato erschienenen Albums: grünblättriger Bart unter grau-zerfurchtem Gesicht unter violettem Helm mit seitlich aufstrebenden Hörnern, dazu in Hellgelb der Titel der Platte, Moondog Mask .

Mondhundmaske?

Moondog nannte sich der 1916 in Kansas geborene Amerikaner Louis Thomas Hardin, der als Sechzehnjähriger erblindete, als ihm eine Sprengkapsel explodierte, die er an den Gleisen gefunden hatte. Von 1943 an lebte er als Trommler und Tastenschrat an einer Straßenecke in Manhattan, wo er großes Aufsehen erregte mit seiner Odin-Kluft und Minimal-Kompositionen zwischen allen Genres. Mal um Mal blieben Musiker stehen und lauschten; so lernte er, lernten ihn Benny Goodman und Charlie Parker kennen, Toscanini, Strawinski, Bernstein. Die New Yorker Philharmoniker luden ihn als ihren Gast zu Proben ein.

Eines Tages ward er nicht mehr gesehen. Paul Simon hielt ihn für tot und trauerte im Fernsehen um ihn. Dabei war Moondog nur einer Einladung des Hessischen Rundfunks gefolgt. Im Januar 1974 gab er sein erstes Konzert in Deutschland. Es gefiel ihm so gut, dass er blieb. Der Wikinger aus Manhattan lebte fortan in Oer-Erkenschwick und komponierte Stücke für Orgel im Stile des Barock. Moondog, der sich nach einem Hund nannte, der den Mond anheulte, starb 1999 in Münster, und gewiss nicht am Viervierteltakt.

Seine Geschichte ist unglaublich, "und schon bei Wikipedia wird sie auf den verschiedensprachigen Seiten unterschiedlich erzählt", sagt Andrea Belfi, der von Moondog noch nie gehört hatte, als ihm im Jahre 2006 ein Freund in Paris eine Platte vorspielte. Belfi, ursprünglich Punkrocker, später Postrocker, erinnerte sich der Begegnung, als es vier Jahre später bei einem Festival in Verona darum ging, Straßenmusik zu machen. Hobocombo entstanden als Coverband.

Sieben Moondog-Stücke sind auf der ersten Platte und kein eigenes. Auf der zweiten sind es nur mehr fünf, ergänzt um fünf Hobocombo-Originale: Die Band löst sich von ihrem Vorbild und komponiert in seinem Geiste weiter.

Mittleres Balladentempo, magnetisch unrunde Takte, Repetition, Variation, Pulsation. Vielfältige Farben und Lagen, von Steel Drums über Flöten, Akkordeon bis zum Glockenspiel. Auf der Bühne macht die Trimba etwas her, eine von Moondog erfundene Dreieckstrommel, die Andrea Belfi anhand von alten Fotos nachgebaut hat.

Hobocombos rhythmische Präzision bildet die Grundlage, auf der sie ihre Lust am klanglichen Detail ausleben. Mag die Musik außerordentlich sein und sich den üblichen Kategorien entziehen – unordentlich ist sie nicht. Jede Feinheit ist zu hören, nichts wird zugeschüttet oder versteckt. Die archaischen Muster greifen so munter in- und übereinander wie auf den Werbefotos der Band, auf denen sich die Dessins über alles erstrecken, sei es Mensch oder Möbel, Hemd oder Wand.

Rocco Marchi, studierter Architekt, nennt die Musik "eine Mixtur mit starken Spuren". In der Tat sind die Ingredienzen alle noch wahrzunehmen und ergeben doch ein Miteinander, kein bloßes Nebeneinander. Gesungen wird kaum. Die Stimmen der Musiker formen sich meist nur zu einem Raunen im Hintergrund, als gelte es, Geister zu beschwören in einer urbanen Stammesmusik. Hobocombo holen – 100 Jahre nach Le sacre du printemps – einmal mehr das Ritual in den Konzertsaal, den Jazzclub, den Rockschuppen.

"Frankreich, Belgien und die Schweiz" nennt Francesca Baccolini ihr Territorium. "Das Echo im Ausland ist größer als in Italien", ergänzt Rocco Marchi. In Deutschland wollen sie noch dieses Jahr touren, auf den Spuren von Moondog.

