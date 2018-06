Da war er plötzlich wieder, der Verzweiflungsappell einer hilflosen Regierung in Österreich: Wenn die Dinge besonders im Argen liegen, dann bedürfe es eines nationalen Schulterschlusses. Einst mahnte ihn Wolfgang Schüssel an, als sein Regierungspakt mit Jörg Haider international geächtet wurde, nun fordert ihn die gegenwärtige Regierung, die von der Milliardenbürde der Pleitebank Hypo Alpe Adria zerquetscht zu werden droht. Im Angesicht der Katastrophe soll Burgfrieden herrschen – damals wie heute ein verwegenes Anliegen.

Die Regierung verlangt damit von den Bürgern, sich ihrem Ratschluss anzuvertrauen wie ein unmündiges Kind – noch dazu wenn das Verhalten dieser Obrigkeit in der Vergangenheit kaum Anlass zu blindem Vertrauen bot. Tatsächlich also bedarf es einer kritischen und minutiösen Aufklärung des Desasters, schon allein deshalb, weil die vielen Verschwörungstheorien, die derzeit herumschwirren, noch größeren Schaden anrichten werden. Nichts eignet sich mehr zur Legendenbildung als ein giftiges Gebräu aus Halbwahrheiten, Spekulationen und Unterstellungen, das jedermann gestattet, seine eigene Version des Schlamassels in die Welt zu setzen und anschließend dementsprechende Schlüsse daraus zu ziehen.

Weder können die Eskapaden eines verstorbenen Volkstribuns allein für den Bankrott verantwortlich gemacht werden, wie das nun die Regierung versucht, noch kann der eher stümperhaften Notverstaatlichung des Jahres 2009 der kapitale Schaden angelastet werden, wie das die freiheitliche Vorwärtsverteidigung beabsichtigt. Vielmehr hat hier ein politisches System dramatisch versagt, da das Zusammenspiel unterschiedlicher Interessen alle Kontrollinstanzen außer Kraft gesetzt hatte. Das Unheil nahm seinen Lauf, weil sich Größenwahn mit Kleinmut paarte. Wenn auf die 4,8 Milliarden Euro Steuergeld, die bereits in die Finanzruine Hypo gestopft werden mussten, in den nächsten Jahren weitere zehn, dreizehn oder noch mehr Milliarden folgen, dann kann selbst ein besonders gutgläubiger Schulterschluss-Patriot nicht zur Tagesordnung übergehen wollen. Die Verantwortlichen für den größten Aderlass in der Geschichte der Zweiten Republik müssen namhaft gemacht werden. Die politische Hygiene verlangt danach, dass all die Gauner, Trickser, Verschwender, Versager und willfährigen Helfershelfer nicht im Nirwana der Gerüchteküchen verloren gehen.

Parlamentarische Debatten, noch dazu wenn sie so polemisch aufgeladen sind wie zu Beginn der Woche, eigenen sich besonders schlecht dafür, den Fakten auf die Spur zu kommen. Sie dienen zunächst der politischen Notwehr, wenn sich die Entscheidungsträger in die Gesprächsverweigerung flüchten möchten. Und am Ende tragen derartige Auftritte der Volksvertreter bestenfalls zur emotionalen Triebabfuhr bei.

In einer funktionierenden Demokratie ist ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss – der natürlich auch ein Minderheitenrecht zu sein hat – das einzig geeignete Mittel, Licht in die trüben Graubereiche des öffentlichen Sektors zu bringen. Gewiss, es stimmt der Einwand, in der Vergangenheit hätten einzelne Mandatare solch einen Ausschuss immer wieder als Bühne zur inquisitorischen Selbstinszenierung zweckentfremdet. Auch in Zukunft wird er immer wieder den Charakter eines Tribunals annehmen, das ist fast unvermeidlich. Ein ernst zu nehmender Untersuchungsausschuss muss sich allerdings als zeitnahe Historikerkommission verstehen, deren Aufgabe es ist, anhand der Quellenlage die Fakten auszugraben, die sich unter dem Schutt der Ausreden verbergen. Und immerhin stehen die Zeugen dort unter Wahrheitspflicht.

Die Hypo-Tragödie besteht aus vielen ineinander verknoteten Handelssträngen, die zum Teil über 15 Jahre weit zurückreichen. Sie beginnt vor dem Hintergrund der gerade erst zu Ende gegangenen Sezessionskriege am Balkan. Damals war Goldgräberstimmung ausgebrochen in den Nachfolgestaaten des Tito-Reiches, und in Wien herrschte Wendestimmung. Am Scharnier zwischen den zwei Welten lag das Faschingsprinzipat am Wörthersee mit seiner Spielbank und dem Dominator, der an beiden Strippen gleichzeitig ziehen wollte. Haider plus Balkan-Mafia plus schwarz-blaue Koalition: Das sind die zentralen Blöcke des Dramas, an dessen Ende drei traurige Figuren stehen. Alle sind sie nacheinander Ressortchefs des österreichischen Finanzministeriums gewesen und hatten keine Ahnung davon, in welchen Albtraum sie sich da verirrt haben. All diese Stränge säuberlich nebeneinander auszubreiten bringt zwar kein Geld zurück, aber es kann das einzige Kapital stärken, über welches das politische System eines Landes verfügt: das Vertrauen seiner Bürger in die Institutionen des Staates, die derzeit ziemlich zerzaust dastehen.

Die Milliarden sind perdu, ganz gleich, ob sie in einer Bad Bank oder bei einer Insolvenz verloren gehen. Welche Methode der Geldvernichtung vorzuziehen wäre, sollte nicht im Zentrum der öffentlichen Empörung stehen. Wesentlicher ist es, zu verhindern, dass die Regierung eine Aufarbeitung des Desasters blockiert. Tut sie das weiterhin, hat sie das Misstrauen, dessen sie sich gegenwärtig erfreut, mehr als verdient.