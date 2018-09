Eine Woche lang warteten die Eltern von Ruslan bange auf ein Lebenszeichen ihres Jungen. Als sich der 22-jährige Sohn tschetschenischer Flüchtlinge endlich bei seiner Familie in Wien meldete, war auf einen Schlag nichts mehr so wie früher. Er sei in Syrien, sagte er dem verzweifelten Vater, und kämpfe an der Seite von Islamisten gegen Baschar al-Assad. Zurück nach Österreich wolle er nicht, dort drohe ihm eine Gefängnisstrafe für die Beteiligung am Bürgerkrieg.

Vier Monate später ist Ruslan tot, gefallen in Kämpfen um die Stadt Aleppo. Ein Foto der Leiche erreichte die Familie per E-Mail. Das Bild ist alles, was sie von ihrem Sohn noch haben.

Nicht nur Ruslan zog es von Österreich nach Syrien, um dort zu kämpfen. Rund sechzig "Bewohner Österreichs" sollen sich bislang am Bürgerkrieg beteiligt haben, schätzte im Dezember 2013 das Londoner International Centre for the Study of Radicalisation (ICSR). In der tschetschenischen Community wird spekuliert, dass zumindest zehn dieser Gotteskrieger bereits gefallen sind.

Amtliche Bestätigungen fehlen indes: Weder die Staatsanwaltschaft noch das Justizministerium können mitteilen, ob und wie viele Strafverfahren wegen "verbotener Unterstützung von Parteien in bewaffneten Konflikten" oder der "Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation" in jüngster Zeit eingeleitet worden sind.

Bekannt ist nur, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) mehrfach "Syrien-Heimkehrer" vernommen hat. Im September 2013 sprach BVT-Chef Peter Gridling bei einer Pressekonferenz von neun Einvernahmen. Gerichtlich gegen Syrienkämpfer vorzugehen sei aber kaum möglich, meinte er. "Es ist einfach unmöglich, die konkrete Straftat in einem Land mit bürgerkriegsartigen Zuständen zu beweisen."

Ein Mitarbeiter des Wiener Landesamts für Verfassungsschutz (LV) tritt derweil regelmäßig vor Vertretern der tschetschenischen Community auf und mahnt zur Wachsamkeit.

In den öffentlichen Akten der Justiz findet sich bislang nur ein Syrienkämpfer aus Österreich: Der aus Tschetschenien stammende Hasan B. Er soll Anfang Mai 2013 bei Gefechten um den Flughafen von Aleppo gefallen sein – seine Witwe versucht derzeit, ihn beim Bezirksgericht Wien-Hietzing für tot erklären zu lassen.

Wann sich Ruslan dem radikalen Islam zuwandte und warum er in den Krieg ziehen wollte, darüber zerbrechen sich seine Eltern noch immer den Kopf. Vor zehn Jahren floh die Familie aus Tschetschenien. Die Kindheit Ruslans und seiner zwei Schwestern war von zwei brutalen Kriegen geprägt. In Österreich bekam die Familie schließlich politisches Asyl. Der Junge besuchte in Wien zum ersten Mal in seinem Leben eine normale Schule, lernte rasch und dolmetschte schon bald für seine Eltern.