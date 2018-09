Das erste Land, das Salman Rushdies Satanische Verse verboten hat, im Herbst 1988, war – der Iran? Saudi-Arabien? Pakistan? Keines davon. Es war Indien, das demokratische, pluralistische, multireligiöse Indien. Ein paar muslimische Parlamentsabgeordnete hatten den Premierminister mit Beschwerden gegen das angeblich blasphemische Werk unter Druck gesetzt; die Einfuhr des Buchs wurde untersagt. Erst Monate später verkündete Irans Ajatollah Chomeini seine berüchtigte Fatwa.

In diesen Tagen hat Indien einen neuen Fall von Intoleranz und bedrohter Geistesfreiheit – nicht islamisch, sondern hinduistisch. Der Penguin-Verlag hat sich nach Klagen empörter religiöser Sittenwächter bereit erklärt, das Buch The Hindus der amerikanischen Indologin Wendy Doniger vom indischen Markt zurückzuziehen und die unverkauften Exemplare zu vernichten. Es ist ein Akt vorauseilender Selbstzensur; ob die Kläger vor Gericht Erfolg gehabt hätten, ist ungewiss. Statt zu kämpfen, hat Penguin kapituliert. Der Verlag verteidigt sich mit dem Hinweis auf eine Gesetzeslage, die es jedem Querulanten leicht macht, seine religiösen Gefühle für verletzt zu erklären und damit die Meinungsfreiheit auszuhebeln.

Für Donigers Gegner (eine Art NGO zur "Säuberung" des indischen Geisteslebens und Erziehungswesens) ist ihr Werk ein gehässiges Zerrbild des Hinduismus, freudianischer Schweinkram, in dem ehrwürdigen Gottheiten dubiose Sexgeschichten angedichtet werden. Die Vorwürfe sind absurd. Wendy Donigers Buch ist das Zeugnis einer lebenslangen, fast romantischen Liebe zu Indien und zum Hinduismus. Sie deutet die Religion allerdings unkonventionell, gegen den Strich einer priesterlich patriarchalischen Orthodoxie; sie will die unterdrückten Stimmen von Frauen, niederen Kasten und der Volksfrömmigkeit hörbar machen. Und Vielfalt, Widersprüche, Ambivalenz ertragen hinduistische Spießer offenbar so wenig wie ihre islamischen Gesinnungsgenossen, mit denen sie sich natürlich nie im Leben vergleichen würden.

Leider ist das alles mehr als ein Einzelfall. Die Deutungshoheit über die indische Kultur und Geschichte zu erobern gehört zum ideologischen Programm der hinduistischen Rechten. Sie haben Schulbücher umschreiben lassen und andersdenkende Wissenschaftler eingeschüchtert, um ihre Version einer von Ewigkeit her reinen, mit dem indischen Boden verwachsenen Hindu-Zivilisation zu propagieren, die in späteren Jahrhunderten von muslimischen Eindringlingen verwüstet und verfälscht wurde. Diese Sehnsucht nach einer nationalreligiösen Monokultur ist ein direkter Angriff auf die Gründungsideale des unabhängigen Indiens, das 1947 als Staat für alle seine beispiellos zahlreichen Glaubensrichtungen geschaffen wurde: Hindus und Muslime, Christen und Sikhs, Parsen und Jainas.

Die Inder wählen in diesem Frühjahr ein neues Parlament. Der aussichtsreichste Premierminister-Kandidat, Narendra Modi, stammt aus dem Milieu der Hindu-Rechten. Inzwischen achtet er peinlich darauf, nicht mehr als Kulturkämpfer aufzutreten. Vielleicht hat er wirklich Toleranz gelernt; man weiß es nicht. Aber die Intoleranten warten auf seinen Sieg – das weiß man.