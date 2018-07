Hier oben, auf 1.000 Meter Höhe, wo die Menschen seit Generationen Äcker bestellen und Kühe melken, wo sie genau unterscheiden zwischen Eidgenossen (leben schon immer in der Schweiz) und Schweizern (sind vor Generationen eingebürgert worden), gibt es außer schöner Landschaft eigentlich nichts Interessantes. Nichts außer einer Zahl: 93,6 Prozent. Fast die gesamte Gemeinde hat vor zwei Wochen für die sogenannte Masseneinwanderungsinitiative gestimmt, die den Zuzug von Ausländern begrenzen soll. Und das, obwohl hier gerade einmal drei Ausländer leben.

Horrenbach-Buchen ist noch nicht mal ein Dorf, eher eine Ansammlung von Gehöften und Wohnhäusern mit 260 Seelen darin. Das landesweite Referendum ging knapp aus, doch die Horrenbach-Buchens der Schweiz haben triumphiert: Die ländlichen, ausländerarmen Regionen stimmten mehrheitlich mit Ja, die multikulturellen Städte wie Basel oder Genf mit Nein. Wie konnte das passieren?

Ein alter Hof auf einem Hügel, unten 20 Kühe, oben in der holzgetäfelten Wohnküche suppentopfgroße Almglocken an der Wand: das Zuhause von Ueli und Rosemarie Müller. Fragt man die zwei nach ihren Werten, sagt er: "Wie in der Küche: gutbürgerlich." – "Also bloß nichts Neues", fügt sie hinzu und lacht. Die Horrenbacher seien weltoffen, finden beide, und ihre Tochter war ja auch gerade ein halbes Jahr in Indien.

Dennoch stört es sie, dass jedes Jahr 80.000 Menschen in die Schweiz ziehen. Die enge Bebauung, das Gedränge in Bussen und Bahnen, der "Dichtestress", das nehme überhand. Argumente, die man vom Initiator des Referendums kennt, der rechtspopulistischen SVP. Bei der letzten Wahl erhielt sie hier 80,4 Prozent. Nur: Wo findet sich der viel zitierte Dichtestress, in einem Ort, der noch nicht mal einen Dorfkern hat?

"Natürlich ist das vor unserer Haustür kein dringendes Problem", sagt Ueli Müller. "Aber in Thun und Bern bekommen wir es ja mit." Und die Ausländer im Ort? "Mit denen kommen wir klar." Ein Holländer, ein Deutscher und ein Portugiese wohnen hier, einige weitere sind eingebürgert. Aber aus der Zeitung und vom Hörensagen erfahre man ja so einiges. Zum Beispiel die Schwarzafrikaner, die es jetzt in der Region gebe. "Die haben ein Problem mit unserem Recht", sagt Ueli Müller. Er ist im Nebenjob Busfahrer unten im Tal und erzählt von Schlägereien, "nur weil Asylbewerber bei einer Ticketkontrolle erwischt wurden". Letztes Jahr, haben sie gehört, sei während einer Fahrscheinkontrolle in Biel gar jemand erstochen worden. Islamisierung sei auch so ein Problem: "Die Frauen steigen abends nicht mehr ohne Begleitung in den Bus."

Mit am Tisch sitzt der Nachbar Samuel Graber, selbst SVP-Mitglied. "Wir wollen die guten Leute", fasst er zusammen. "Die Faulen und die Sozialschmarotzer brauchen wir nicht. Wer Arbeit hat, soll kommen. Aber wenn er keine mehr hat, soll er wieder gehen." Er sagt das ruhig und freundlich; es klingt fast gar nicht hässlich.

Es ist nicht neu, dass Menschen, die das Fremde vor allem aus der Ferne kennen, Fremdem skeptisch gegenüberstehen. Aber im Fall von Horrenbach-Buchen steckt vermutlich noch mehr dahinter. Es ist ein Ort, an dem die Menschen eines besonders häufig hören: dass es sich für sie nicht lohne. Die Post, die Bankfiliale, die Verlegung von Glasfaserkabeln für schnelles Internet: alles unrentabel. Die hiesigen Bauern mit ihren zehn, fünfzehn Kühen bekommen viel weniger Subventionen als die Bauern unten im Flachland mit ihren großen Feldern. Der Ort ist auch für die jungen Menschen uninteressant geworden, die ein Haus bauen möchten und deshalb in weniger bergige Gegenden ziehen. Es ist die neuntärmste Gemeinde der Schweiz.