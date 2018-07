Inhalt Seite 1 — Mit aller Gewalt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Kiew brennt. Am Dienstag waren unaufhörlich Krankenwagen im Einsatz, Barrikaden auf dem Maidan standen in Flammen, Zelte brannten, der regierungskritische TV-Kanal Fünf wurde abgeschaltet und wich auf YouTube aus. Und die Kanzlerin, heißt es, versuchte zunächst vergeblich den ukrainischen Präsidenten telefonisch zu erreichen. Viktor Janukowitsch nahm den Hörer nicht ab.

Dieser Tag bedeutet den Wendepunkt in der politischen Krise in Kiew. Mehr als 400 Menschen wurden verletzt, mehr als ein Dutzend wurde getötet – sowohl Polizisten als auch Demonstranten. Es wäre ein Wunder, wenn diese Opfer, getötet durch Schüsse und Schläge, die einzigen blieben. Denn am Dienstagabend haben die ukrainischen Machthaber den Befehl gegeben, den Maidan zu räumen. Ob es ihnen gelingen wird, ist ungewiss, bei Redaktionsschluss haben Demonstranten die Versuche mit Steinen und Molotowcocktails erwidert.

Damit ist das schlimmste Szenario wahr geworden, das von Anfang an über den Protesten schwebte und das europäische Politiker durch Vermittlungen und wiederholte Besuche verhindern wollten. Nie hat sich der ukrainische Präsident getraut, so weit zu gehen; zu unwahrscheinlich schien ein Durchgreifen während der Olympischen Spiele, zu hoch schienen die politischen Kosten einer Eskalation. Bis jetzt.

Dabei war in den beiden Tagen zuvor so etwas wie ein kurzes Aufatmen spürbar. Demonstranten räumten besetzte Gebäude, im Gegenzug wurde eine Generalamnestie wirksam. Als Vitali Klitschko und sein Oppositionskollege Arseni Jazenjuk am Montagnachmittag die Kanzlerin in Berlin besuchten und darauf hofften, sie zu Sanktionen gegen Viktor Janukowitsch bewegen zu können, gingen sie leer aus: Nicht jetzt, wo sich etwas bewegt, wurde ihnen signalisiert.

Doch auch das betonte die deutsche Regierung: Alle Optionen seien auf dem Tisch. Und diese Optionen – Reiseverbote für Regierungsmitglieder, gezieltes Einfrieren ihrer Auslandskonten – brachte noch am Dienstagabend Außenminister Frank-Walter Steinmeier wieder ins Gespräch. Tatsächlich scheint es schwer vorstellbar, dass die EU jetzt nicht reagiert. Es wäre ein Ausweis ihrer Schwäche.

Doch es gibt Skeptiker, die solche Bestrafungsmaßnahmen für den falschen Weg halten. Der Pole Aleksander Kwaśniewski zum Beispiel, der in den vergangenen zwei Jahren 27 Mal für das Europäische Parlament in die Ukraine reiste und nun am selben Tag in Berlin weilte wie Klitschko, sprach sich vor geladenen Gästen dagegen aus. Sanktionen seien kontraproduktiv. Das allerdings war am Vorabend der Eskalation auf dem Maidan. Kann man also dem ukrainischen Präsidenten das gewaltsame Vorgehen jetzt durchgehen lassen? Anders gesagt: Spätestens seit dem Dienstag hat Viktor Janukowitsch die rote Linie übertreten. Es ist schwer vorstellbar, dass die Vertreter der EU sich weiterhin mit ihm zu Verhandlungen treffen und Hände schütteln, als sei nichts geschehen. Er kann jetzt unmöglich Teil einer wie auch immer gearteten politischen Lösung sein.

Mit jedem Tag, an dem Viktor Janukowitsch politische Kompromisse verschleppte und seine Gegner bei den stundenlangen Verhandlungen hinhielt, radikalisierten sich die Proteste und gerieten außer Kontrolle. Die Oppositionsführer um Vitali Klitschko werden von den Massen auf dem Maidan zwar noch größtenteils akzeptiert. Auf die Gewaltbereitschaft einzelner Gruppen haben sie mittlerweile kaum mehr Einfluss.