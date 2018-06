Die Frage ist simpel: "Sollte Schottland ein unabhängiges Land sein?" Am 18. September können rund vier Millionen schottische Wähler darüber abstimmen. Wenn es nach dem Willen der Schottischen Nationalpartei SNP geht, gibt die Region ihre Union mit England nach über dreihundert Jahren auf – obwohl ein unabhängiger Zwergstaat weder sinnvoll noch ökonomisch überlebensfähig scheint.

Dass es überhaupt zu diesem Referendum kommt, ist bemerkenswert und liegt vor allem an dem charismatischen SNP-Parteichef Alex Salmond. Er regiert Schottland seit dem Wahlsieg 2007 als "First Minister", quasi als Ministerpräsident, und hat eine extrem erfolgreiche Sezessionskampagne inszeniert.

Ihre keltischen Wurzeln zu betonen und sich damit von den Engländern abzugrenzen, fiel den Schotten nie schwer. Aber zuletzt gelang es Salmond, auch mit vordergründig einleuchtenden, wirtschaftlichen Argumenten zu überzeugen. Fakt ist: Nahezu die gesamte britische Ölproduktion findet auf schottischem Gebiet statt. Allein für die kommenden dreißig Jahre könnten daraus jährliche Steuereinnahmen von rund vier Milliarden Pfund (4,9 Milliarden Euro) abfallen. Als Wirtschaftsnation wäre Schottland sogar noch etwas größer als Irland. Trotzdem ist die Mehrheit der Schotten noch nicht überzeugt. Knapp sieben Monate vor dem Stichtag würden 55 Prozent gegen die Unabhängigkeit stimmen und 34 Prozent dafür.

Nun bekommen die Gegner einer Abspaltung neue Argumente aus London an die Hand, weil die britische Regierung einige der offenen Fragen zu den wirtschaftlichen Konsequenzen einer Abspaltung nun beantwortet hat. Eine Währungsunion zwischen Schottland und Großbritannien komme nicht infrage, erklärte Schatzkanzler George Osborne vergangene Woche. "Wenn Schottland Großbritannien den Rücken zudreht, entscheidet es sich auch gegen das Pfund als Währung." Das Pfund Sterling sei nicht "wie eine CD-Sammlung, die man bei einer Trennung einfach teilt". Und darin sind sich die Londoner Regierungskoalition aus Konservativen und Liberaldemokraten mit der Labour-Opposition einig.

Zu den ungewöhnlich einträchtigen Parteien gesellte sich am Wochenende überraschend auch EU-Kommissionspräsident Manuel Barroso. Im britischen Fernsehen sagte er, ein Beitritt Schottlands zur EU sei "schwierig, wenn nicht gar unmöglich". So viel Hilfe von einem Vertreter der in Großbritannien schlecht gelittenen EU hatte niemand erwartet.

Alex Salmond fehlen damit zwei wesentliche Säulen seines wirtschaftlich unabhängigen Schottlands. Bis die Staatsschuldenkrise die strukturellen Defizite der Europäischen Währungsunion entblößte, waren die schottischen Unabhängigkeitsstreiter extrem angetan vom Euro – nicht zuletzt deshalb, weil das einen Bruch mit dem angelsächsischen Misstrauen gegenüber Europa bedeutet hätte. Wie den Nachbarn in Irland, kam es Salmond lange so vor, als sei "Brüssel ein natürlicher Nachbar von Edinburgh". Und auch wenn die Liebe zum Euro verblasst ist, wäre er wenigstens eine Alternative zum britischen Pfund gewesen: aber ohne EU-Mitgliedschaft keinen Euro.

Weitere, makroökonomische Eckwerte erschweren die Gründung einer eigenen Währung. Das National Institute of Economic and Social Research, ein angesehener Londoner Thinktank, hat berechnet, dass ein unabhängiges Schottland seine Ausgaben in kürzester Zeit um 5,4 Prozent verringern müsste, um auf dem Finanzmarkt überhaupt Interesse für seine Staatsanleihen zu wecken. Treffen würde es vor allem die vergleichsweise großzügigen schottischen Sozialleistungen, die ein wichtiger Grund dafür waren, dass die SNP überhaupt die Mehrheit im Landesparlament gewann. Angesichts der Staatsschuldenkrise in der Euro-Zone und der Unsicherheit der globalen Wirtschaft ist 2014 sicher nicht das beste Jahr, um eine neue unabhängige Volkswirtschaft zu etablieren.

Alex Salmond kämpft also ziemlich aussichtslos für seinen keltischen Zwergstaat, aber er tut es kampfeslustig wie immer.