Es sieht gerade nicht sehr gut aus für die einstigen Hoffnungsträger. Ob Brasilien, Indien oder die Türkei – in fast allen Schwellenländern lahmt das Wachstum. Den Schuldigen haben sie bereits ausgemacht: die amerikanische Notenbank Federal Reserve (Fed), die sich von ihrer ultralockeren Geldpolitik verabschiedet. Weil in den USA höhere Zinsen locken, ziehen Investoren Kapital aus Asien und Lateinamerika ab. Auf dem Treffen der G-20-Staaten an diesem Wochenende wollen die Schwellenländer die Fed dazu bringen, mehr Rücksicht auf ihre Belange zu nehmen.

Das wird nicht funktionieren. Die Federal Reserve interessiert sich kaum für das, was jenseits der amerikanischen Landesgrenzen passiert. Sie hat das wirtschaftliche Wohl der USA im Blick, das ist ihr gesetzlicher Auftrag.Die US-Geldpolitiker bestreiten gar nicht, dass andere Staaten darunter leiden können. Wenn die Amerikaner die Schleusen öffnen, überschwemmen sie auch den Rest der Welt mit Geld – und wenn sie sie wieder schließen, werden Kredite schlagartig knapp. Das kann ganze Volkswirtschaften in Probleme bringen.

Um das zu verhindern, gibt es Gremien wie die G 20, in denen die Mitgliedstaaten voneinander lernen und ihre Wirtschaftspolitik aufeinander abstimmen können. Das geht gut, solange sich die Beteiligten über die Richtung einig sind, doch wenn nationale und internationale Interessen aufeinanderprallen, dann setzen sich fast immer Erstere durch. Die G 20 ist keine Weltregierung, schon weil ihr dafür das demokratische Fundament fehlt.

Deshalb bleiben auch in Zeiten der Globalisierung die Nationalstaaten die wichtigsten Akteure. Sowenig sich Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble von befreundeten Regierungen vorschreiben lässt, wofür er deutsches Steuergeld ausgibt, so wenig lässt sich die amerikanische Notenbankchefin vorschreiben, wann sie den Geldhahn zudreht oder die Zinsen wieder anhebt.

Die Europäer haben aus dieser Einsicht schon lange den Schluss gezogen, der amerikanischen Dominanz auf den Devisenmärkten eine eigene Währung entgegenzusetzen. Auch die Schwellenländer werden die Erfahrung machen, dass sie sich am Ende selbst helfen müssen. Mittels Reformen, die sie unabhängig von fremdem Kapital machen – und zur Not auch dadurch, dass sie den Zufluss oder Abfluss von Finanzmitteln einschränken. Schließlich rühren viele Probleme daher, dass die Regierungen sich auf den Zustrom des billigen Geldes aus den USA verlassen haben, statt die Wirtschaft zu stärken.