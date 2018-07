So sieht das also aus, wenn der Finanzminister den Tatsachen ins Auge zu blicken gedenkt: Er zuckt vor Schreck zusammen. Dann bekommt er Höllenangst vor den Konsequenzen, die über ihn hereinbrechen könnten, und er trachtet, mit einem Eiertanz der Affäre zu entrinnen. Vor zwei Wochen erklärte Michael Spindelegger noch löwenmutig, nun werde in der Pleite der notverstaatlichten Skandalbank Hypo Alpe Adria endlich reiner Tisch gemacht.

Wie es längst absehbar war, hatten es die Großbanken abgelehnt, sich an der Abwicklung des verlustreichen Finanzinstitutes zu beteiligen, ohne dass ihnen der Staat im Ausgleich Zugeständnisse bei der Bankenabgabe macht. Also muss die Republik alleine für die Bad Bank geradestehen, in die das Risikoportfolio der Hypo in der Höhe von 19 Milliarden Euro ausgelagert werden soll. Diese "Anstalt" kann dann im Verlauf der nächsten zehn Jahre Zug um Zug liquidiert werden.

Der Finanzminister überschätzte wohl seine eigene Courage

Der Plan ist weder neu noch originell, er steht auch schon seit Jahren zur Diskussion. Doch Spindeleggers Vorgänger hatten bisher gezögert, ihn umzusetzen – wohl auch, weil sie ahnten, wie heftig die öffentliche Empörung ausfallen würde, wenn erst einmal feststünde, dass die Steuerzahler kräftig zur Kasse gebeten werden. Es muss auch dem Finanzminister klar gewesen sein, dass seine Ankündigung nicht mit Achselzucken quittiert werden würde. Doch offensichtlich überschätzte er seine eigene Courage – und in der Hypo-Tragödie brachen Chaostage an.

Horrorzahlen kursierten, Finanzexperten, die der Regierung nahestehen, machten sich ans Werk, das Debakel bis hin zur roten Null kleinzurechnen. Der Bundeskanzler tauchte vorsorglich ab. In einer hitzigen Sondersitzung des Nationalrates stellten die Freiheitlichen die absurde Behauptung auf, ihr gefallenes Idol, der tödlich verunglückte Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider, der die Bank einst mit der Droge Landeshaftung für den tödlichen Expansionstrip auf den Balkan fit gemacht hatte, sei für das Desaster nicht verantwortlich zu machen; die Verstaatlichung vor vier Jahren sei das eigentliche "Finanzverbrechen". Der gegenwärtige Landeshauptmann von Kärnten bezweifelte, ob die Haftungen überhaupt valide wären, und weigerte sich, die halbe Milliarde Euro, die Kärnten aus dem Erlös des Verkaufs der Hypo an die BayernLB im Jahr 2007 noch übrig geblieben sind, für die Aufräumarbeiten beizusteuern. Und Michael Spindelegger, beeindruckt von der weit verbreiteten Forderung, das Debakel dürfe nicht den Steuerzahlern allein aufgebürdet werden, schlingerte auf einen neuen Kurs. Dieser Drift veranlasste Klaus Liebscher, den Chef der Hypo Task Force des Finanzministers, bei dem viele Fäden der Affäre zusammenlaufen, seinen Hut zu nehmen. In einem mimosenhaften Demissionsschreiben orakelte er, Österreich werde in jene Finanzliga absteigen, in der ein Land wie Zypern ein kümmerliches Dasein fristet.

Die neue Konzeption des Finanzministeriums sieht nun vor, den Gläubigern der Hypo mit einer Insolvenz zu drohen, damit sie kräftigen Abschlägen auf ihre Forderungen zustimmen. Die wenig zimperlichen angloamerikanischen Hedgefonds, die über große Pakete an Hypo-Anleihen verfügen, dürften zwar für diese Strategie kaum empfänglich sein, eine Gruppe externer Berater soll den schlauen Plan dennoch irgendwie plausibel erscheinen lassen. Spindeleggers erste Wahl fiel gleich auf einen Mann von zweifelhaftem Ruf. Dirk Notheis leitete früher die Deutschland-Filiale der Investmentbank Stanley Morgan und beriet in dieser Funktion den früheren Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Stefan Mappus, beim Rückkauf des landeseigenen Stromkonzerns, den dieser hinter dem Rücken seines Parlaments eingefädelt hatte. Ein Gutachten der Staatsanwaltschaft Stuttgart kam zu dem Schluss, die Schwaben hätten bei dem 4,7-Milliarden-Deal um 780 Millionen Euro zu viel gezahlt. Deshalb wird gegen Notheis wegen Beihilfe zur Untreue ermittelt.

Der "gefallene Star-Banker" (so das deutsche manager magazin) verfügt zumindest über reiche Österreich-Erfahrung. Bereits 2007 war er als Berater beim Verkauf der Gewerkschaftsbank Bawag tätig, die damals gerade an die Wand gefahren worden war. Zwei Jahre später tauchte er wieder in Wien auf, diesmal an der Seite des Verhandlungsteams der BayernLB, die nach einem Verlust von 3,7 Milliarden Euro die Hypo dringend an die Republik loswerden wollte.