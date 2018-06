Natürlich, die Ofen-Szene. Welche sonst? Jonathan Lethem, in diesen Tagen fünfzig geworden, schnellt mit der ewigen Jugendlichkeit des Schnelldenkers von seinem Stipendiatensofa in der American Academy hoch und lacht. Sehr laut. Nachdem er das Wort Herz gehört hat.

"Das Herz des Romans? Nennen wir es nicht Herz. Sagen wir: Ground Zero. Es ist die Ofen-Szene." Das Letzte sagt er fast entschuldigend. Dann schweigt er einen Moment und schaut angestrengt am Besucher vorbei auf die Wand des Fellow-Häuschens, idyllisch am Berliner Wannsee gelegen, das ihn und seine Familie für fünf Monate beherbergt. "Im Grunde handelt Der Garten der Dissidenten von zwei Fragen: Gibt es einen Kommunismus nach Stalin? Und: Gibt es eine Mutter nach der Ofen-Szene?"

Man kann sagen, dass Jonathan Lethem, der mit dem Brooklyn-Epos Die Festung der Einsamkeit (2003) bekannt wurde, in seinem neunten Roman Der Garten der Dissidenten beide Fragen mit einem klaren Nein beantwortet – auf fast 500 mitreißend vibrierenden Seiten und einer verschlungenen Erzählreise durch 80 Jahre und drei Generationen amerikanischen Widerstands, in Lethem-typischen, also "herrlich betrunkenen Sätzen, die es dennoch schaffen, gerade zu gehen", wie die New York Times mal seine überbordende Schreibweise treffend ins Bild gesetzt hat.

Die Ofen-Szene also. Ende der fünfziger Jahre in Queens, New York. Rose, Jüdin, orthodoxe Marxistin, verlassene Ehefrau und alleinerziehende Mutter, die aus der Kommunistischen Partei geworfen wurde, weil sie mit einem schwarzen Polizisten schlief – Rose findet ihre Tochter Miriam mit einem jungen Mann im Bett. Und bekommt einen melodramatischen Rose-Anfall. Sie jammert ihre Tochter in Grund und Boden und reißt sich, um Miriams Schuldgefühle so richtig blühen zu lassen, die Bluse vom Leib und präsentiert die inzwischen welken Brüste, die die Undankbare einst gepäppelt haben. Dann dreht sie den Gashahn auf und steckt erst den eigenen Kopf in den Ofen, dann auch den der Tochter, die verdutzt Folgendes denkt: "So erwarb man das Recht, einen Mord zu begehen: Man musste zunächst die Bereitschaft zeigen, sich selbst zu ermorden."

Der Mord findet nicht statt. Rose beruhigt sich, und während die beiden übereinanderpurzeln, stöhnt Rose: "Du würdest das machen, du würdest sterben, bloß, um mich loszuwerden." Das nennt man eine heillose Mutter-Tochter-Verstrickung, um einen gewaltigen Tick überzeichnet, das schon. Larger than life, wie Jonathan Lethem später lächelnd sagen wird. Lethem, den einige für den legitimen Nachfolger Philip Roths halten, hat hier einem anderen Großmeister seine Reverenz erwiesen: Woody Allen und seinen grellen Klischees von der monströsen jüdischen Mamme.

Eine Jüdin, die ihre Tochter fast vergast – das ist Lethems gallenbittere Art, zu zeigen, dass auch Rose nur ein Opfer ist und auf gespenstische Weise noch immer im Bann des Holocaust steht, eine Hysterikerin, die mit zum Himmel schreiender Hilflosigkeit ihre Ohnmacht demonstriert, indem sie den Mord an ihrem Volk auf verquere Weise in ihrer Küche nachinszeniert. Wenn die Ofen-Szene das dunkle Zentrum des Romans darstellt, dann ist der Krieg die Detonation in der Backstory, deren Schockwellen bis in die Gegenwart reichen.

"Als Kind habe ich Geschichten über den Zweiten Weltkrieg gehört, und ich hatte den Eindruck von etwas Abgeschlossenem, von etwas, das vorbei war", sagt Lethem. "Das war um 1972, 73. Jetzt, 2014, habe ich das Gefühl, der Krieg war gestern."

Die Gegenwärtigkeit des Vergangenen. Davon erzählt der Roman. Für Rose, ihre Flower-Power-Tochter Miriam und deren Sohn Sergius bedeutet dies, dass sie mehr mit der Geschichte verbunden sind als mit irgendetwas sonst. "Rose war geschieden, aber immer noch mit einem Jahrhundert verheiratet, das auf dem Kopf stand." Als Rose noch nicht geschieden war, sondern mit dem vor den Nazis nach Amerika geflüchteten Deutschen Albert Zimmer in die linke Siedlung "Sunnyside Gardens" zog, wurde gerade der Hitler-Stalin-Pakt verkündet. In dem Moment, in dem sie eine Familie gründen wollte, wurde ihr Leben als Kommunistin zerschmettert. Nachdem sich Albert in die DDR abgesetzt hat und Chruschtschow 1956 in seiner Geheimrede über Stalins Verbrechen gesprochen hat, sitzt Rose in den rauchenden Ruinen ihrer Träume. Was bleibt? Brunnentiefe Verbitterung bei eisenhartem Beharren auf der eigenen Kämpferidentität. Roses Wut bekommt die Wucht einer Rachegöttin. "Bei Rose ging es immer um Macht." Das Familiendrama hat deshalb die Ausmaße einer antiken Tragödie. Lethem, der selbst in einer Hippie-Kommune aufgewachsen ist, inszeniert ein furioses Hin und Her aus heftiger Abgrenzung und unterschwelliger Fortschreibung des Familienauftrags, der da lautet: Du musst dagegen sein! Er verfolgt das amerikanische Protestbewusstsein durch die Generationen, von Marxisten über New-Age-Leute bis zu Poststrukturalisten, und legt dabei eine Tradition der Deformationen bloß, eine Spur emotionaler Verwüstung. Jeder verletzt jeden, weil er der Gefangene seiner Überzeugungen bleibt.