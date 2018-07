Grüne Stofffetzen wehen in Kabul: an Berghängen, auf einem kleinen Platz zwischen den engen Gassen der Altstadt und in der Nähe des Zoos. Die Tücher markieren Gräber. Nicht irgendwelche Gräber, sondern Märtyrergräber.

Obwohl ich schon viele Leute gefragt habe – so ganz habe ich das Prinzip dahinter noch nicht verstanden. Wer im Kampf gegen die Sowjets oder die Taliban gestorben ist, gilt als Märtyrer; auch wer bei einem Selbstmordattentat getötet wurde. Was den Bürgerkrieg angeht, bin ich unsicher: Manche behaupteten, das zähle genauso. Andere beharrten auf dem Gegenteil. Ein Freund erzählte mir, dass auch jemand, der an einem Herzinfarkt sterbe, als Märtyrer gelte. Und als letzte Woche Mullah Abdel Rakib, zu Talibanzeiten Flüchtlingsminister in Kabul, in Pakistan erschossen wurde, nannte Präsident Karsai selbst ihn einen "Märtyrer des Friedens".

Das Wort Märtyrer ist also verhältnismäßig alltäglich. Seit dem vergangenen Wochenende aber lese und höre ich es überall.

In der Provinz Kuna, an der Grenze zu Pakistan, töteten Kämpfer der Taliban 21 afghanische Soldaten. Die meisten von ihnen wurden im Schlaf erschossen, offenbar hatten die Wachen den Angreifern Zutritt verschafft. So erzählten es der Provinzgouverneur und einige Soldaten, die fliehen konnten. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums hingegen sagte bei einer Pressekonferenz, die Taliban hätten zu Hunderten angegriffen, und die afghanischen Soldaten hätten bis zum Ende gekämpft. In einem sind sich alle einig: Es war der tödlichste Angriff auf afghanische Sicherheitskräfte seit 2010.

Die Leichen wurden in Helikoptern nach Kabul geflogen. 21 Särge wurden nebeneinander aufgereiht, jeder in die schwarz-rot-grüne Flagge Afghanistans gehüllt. Bouquets aus Plastikblumen. Salutierende Soldaten. Eine Militärkapelle.

Auf Facebook posteten viele meiner Freunde Fotos der Trauerfeier, und fast alle ersetzten ihr Profilbild durch das eines afghanischen Soldaten. Einige Jugendliche fotografierten sich mit einem Schild in der Hand: "Wir wissen jeden Tropfen Blut, den unsere Nationalarmee verlieren muss, zu schätzen." In einem Park nahe meinem Haus, wo Kinder Kricket spielen und Männer an Turngeräten trainieren, haben Jugendliche für diese Woche eine Demonstration geplant. Sie wollen Solidarität mit den Familien zeigen. Im Internet startete jemand eine Fundraising-Kampagne, und mehrere Politiker sammelten Spenden für die Hinterbliebenen. Vom Staat bekommen sie pro Gefallenem etwa 1300 Euro Entschädigung.

"Die Uniformen eurer Brüder und Söhne sind nun ihre Totengewänder", sagte der Verteidigungsminister während der Zeremonie. "Wir werden ihrem Weg folgen und ihr Blut verteidigen."

Präsident Karsai war nicht zur Trauerfeier erschienen. Und für viele klang es auf einmal sehr zynisch, dass er die Taliban "unglückliche Brüder" nennt, manchmal auch nur "Brüder"; dass er jenen Mullah Abdel Rakib als "Märtyrer des Friedens" bezeichnet und dessen Vater am Telefon kondoliert hat. Das Präsidentenamt reagierte auf die Kritik: Eine Sprecherin ließ verlauten, Karsai habe auch afghanische Soldaten stets "Märtyrer" genannt.

Inzwischen hat der Vater eines gefallenen Soldaten vor dem Parlamentsgebäude ein Zelt aufgebaut und angekündigt, so lange auszuharren, bis der Präsident sich wenigstens einmal mit den Familien trifft.

Bald werden neue Stofffetzen im Wind flattern, auf 21 Gräbern, in Grün. "Die Farbe der Hoffnung", sagt man in Deutschland. In Kabul erinnert sie vor allem an Krieg.