Der Superlativ ist der Freund des Werbers, weil er semantische Zaubertricks ermöglicht. Hat nämlich ein Produkt keinen erkennbaren Nutzen oder lassen sich seine Besonderheiten nicht überzeugend herausstellen (weil diese womöglich gar nicht existieren), kann man immer noch behaupten, es sei besser, schöner oder einfach nur neuer als andere nutzlose Produkte. Schon hat man eine Auszeichnung, mit der sich alles Mögliche bewerben lässt. Irgendjemand wird es schon glauben.

Glauben es genügend viele Kunden, erhält das Produkt bald den Superstatus als "das Meistgekaufte". Die gewaltige Nachfrage soll dann belegen, dass es noch viel besser, größer, höher, schöner oder weiter, in jedem Fall aber kaufenswerter ist als jemals zuvor. Mir wurde schon "das meistgekaufte Multifunktionswerkzeug" angeboten, "das meistgekaufte Promi-Parfum" und "das meistgekaufte Dauer-Camper-Dach".

Glauben diesen Quatsch hingegen nur wenige Kunden, schwächen Werber den Superlativ etwas ab – zum "meistgekauften Produkt seiner Art". Sie verkleinern also die Vergleichsgruppe, und weil dann alles rausfällt, was kein Vollplagiat darstellt, ist diese Aussage immer richtig. Nach einem ähnlichen Prinzip werden übrigens Filmpreise vergeben, achten Sie mal drauf. Irgendwann werden selbst bizarrste Kategorien wie der "beste zweiminütige Auftritt eines nicht amerikanischen Linkshänders" prämiert, wetten?

Man sollte sich von Superlativen ebenso wenig blenden lassen wie von der vermeintlichen Weisheit jener Konsumenten, die alles glauben, was man ihnen erzählt. Dass etwa der Kauf eines ohnehin meistgekauften Produkts ein Ausdruck von Individualität sei (was gern behauptet wird). Immer dran denken: Das meistgekaufte Produkt ist nämlich immer zugleich das am meisten verkaufte. Und zwar mit vollster Absicht.