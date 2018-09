Das ist eine Jahrmarktshow! Unerträglich, was da stattfindet! Unausstehlich Attraktives, unangenehm Aufsässiges. Vor allem aber: Hier werden Menschen vorgeführt! Das waren meine empörten Gedanken damals. Doch was ereignete sich an jenem Abend auf der Bühne tatsächlich? Ich wusste es lange nicht. Und rätsle im Grunde noch immer. Fest steht einzig: Der 29. August 2012 ist unvergessen. Ein kalter Herbstabend, einige Hundert Zuschauer im großen Chapiteau des Zürcher Theaterspektakels, und am Ende der Vorstellung? Weinende Menschen, jubelnde Menschen, ein Publikum entfesselt, enthemmt. Und ich erstarrt. Beschämt über meinen professionellen Voyeurismus und die Begeisterung der vielen.

Was war geschehen? Der französische Choreograf Jérôme Bel hatte mit dem Zürcher Theater Hora den Abend "Disabled Theater" inszeniert (ZEIT Nr. 4/14). Die Akteure sind Menschen mit einer geistigen Behinderung. Die meisten von ihnen haben Trisomie 21. Die Regiearbeit und Leistung von Bel hatte darin bestanden, sie zu ermuntern, auf der Bühne sie selbst zu sein.

Der Abend beginnt so: Jeder Mitspieler tritt einzeln auf, geht an die Rampe, stellt sich kurz vor (oder auch lange, schweigend, nicht jeder besitzt unser Empfinden von Zeit) und setzt sich dann im Kreis auf einen Stuhl. Julia Häusermann zum Beispiel, 21 Jahre alt. Sie geht mit entschiedenem Schritt auf uns zu, nimmt das Mikrofon in die Hand und sagt: "Mein Name ist Julia Häusermann, und ich bin Schauspielerin." Ganz einfach sagt sie das, ganz nebenbei. Und warum auch nicht? Was ist eine Schauspielerin anderes als jemand, der behauptet, es zu sein?

Später allerdings wird Julia Häusermann einen anderen Satz sagen. Gefragt nach ihrer Behinderung, antwortet sie: "Ich habe das Downsyndrom – und es tut mir leid!" Eine Aussage, die Tonnen wiegt. Schluss mit schönen Gefühlen und sentimentalen Empfindungen.

Disabled Theater wurde nach der Premiere zum internationalen Theaterereignis des Jahres. Das Berliner Theatertreffen lud das Stück ein, als eine von zehn "bemerkenswerten" deutschsprachigen Inszenierungen der Saison. Seitdem tourt die Hora-Truppe damit durch die wichtigsten Weltstädte auf fast allen Kontinenten, diesen Herbst geht es nach Singapur. Julia Häusermann erhielt für ihr Spiel eine der höchsten Ehrungen für eine europäische Bühnenkünstlerin, den Alfred-Kerr-Preis. Und erst kürzlich hat das Ensemble auch noch den eidgenössischen Tanzpreis 2013 erhalten.

Inzwischen gehöre auch ich zu den glücklich Beschenkten, die Disabled Theater nicht oft genug sehen können. Wieso? Das kann ich leicht erklären. Um ein Motiv für mein Interesse am Theater zu haben, hielt ich mich früher an einen Satz von Bertolt Brecht. Er hat gesagt: Die Sicherheit treibe ich mir auch noch aus. Das ist mir endlich gelungen – dank Disabled Theater. Diese Menschen in diesem von Jérôme Bel eng gezurrten Korsett treiben mir auch noch die letzte Sicherheit darüber aus, was Theater sei – und was ein Schauspieler. Was ist Authentizität, was Spiel, Verschleierung, Illusion. Ist der letzte Glaube der Glaube an die Fiktion?

Wenn Julia Häusermann auf der Bühne zu Michael Jacksons They Don’t Care About Us eine zärtlich-wilde Choreografie inklusive Moonwalk hinlegt, weiß ich, wieso ich Theater meistens unerträglich finde. Weil es zu oft anmaßend, läppisch, aufgeblasen, besserwisserisch, semipsychologisch, weltfremd ist.

Diese Gefahr läuft die großartige Schauspielerin Häusermann in keinem Moment. Sie ist in jeder Bühnensekunde von anarchischem Humor und stiller Aggression. Jeden Bühnenmoment beschäftigt mit ihrem Spiel, mit ihrer Wut, mit sich, mit der Liebe zu diesem Riesen, Remo Beuggert, der neben ihr sitzt.

Und die Sache mit dem freien Willen? Werden hier Menschen vorgeführt, oder führen hier Schauspieler ihr Publikum vor?

Matthias Brücker hat es einmal so gesagt: "Wenn ich auf der Bühne bin, ist alles andere wie weggeblasen. Ich bin dann nicht Matthias, ich bin die Figur von Matthias." Längst ist mir klar, dass die Mitglieder von Hora leicht zwischen Selbst und Rolle unterscheiden können. Man zuckt also vielleicht zusammen, wenn eine der Performerinnen, wenn Lorraine Meier – "Ich bin ein fucking Mongo!" – weint bei ihrer Erklärung, dass ihre Behinderung das Stottern sei, und dass ihr diese Schwierigkeit "wehtut". Doch schon beim zweiten Mal merkt man, dass da jemand in der Lage ist, diese Tränen zu reproduzieren – Meryl Streep kann es nicht schöner. Und wenn dann Lorraine Meier nach den Tränen urplötzlich auflacht, weil sie die Rührung im Publikum bemerkt, ist ohnehin klar, wer hier wen an der Nase herumführt.