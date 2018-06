Vor einiger Zeit titelte eine Münchner Boulevardzeitung: Merkel regiert vom Bett, nachdem diese sich im Beckenbereich verletzt hatte. Nun ist unsere Bundeskanzlerin mit ihrem Bett, von dem zeitweilig die Regierungsgewalt ausging, in bester Gesellschaft, es sei nur an den Sonnenkönig Louis XIV oder auch an den irischen König Conchobair erinnert, der diesen Ort vor allem zum Kämpfen (einer etwas aus der Mode gekommenen Form des Regierens) verließ, aber ansonsten, ebenso wie Louis XIV, gerne in der Behaglichkeit seines Schlafgemachs aß, trank und Schach spielte.

Soweit ich weiß und mir vorstellen kann, spielt(e) Angela Merkel allerdings dort nicht das "Königliche Spiel", sehr wohl tat dies aber beim Turnier in Tilburg 1985 der englische Großmeister Tony Miles. Nun ja, vielleicht nicht ganz so.

Miles durfte wegen starker Rückenbeschwerden nach Rücksprache mit dem Turnierarzt all seine Partien bäuchlings auf einer Liege spielen. Offensichtlich tat seinen schachlichen Geisteskräften die Lage gut, mag einst die Aufrichtung aus der Horizontalen uns auch zum Homo sapiens gemacht haben. Jedenfalls gewann er das riesenstarke Turnier sogar zusammen mit Viktor Kortschnoi und Robert Hübner.

Eine hübsche Gewinnkombination gelang ihm dabei gegen den Sowjetrussen Lew Polugajewski. Wie konnte Miles als Weißer am Zug forciert in ein gewonnenes Endspiel überlenken?

Lösung aus Nr. 9:

Wie setzte Weiß am Zug wunderschön matt? Auftakt war das Springeropfer 1.Sg6+! . Nach 1...hxg6 (1...Kg8 verlöre wegen 2.Sfe7+) 2.hxg6+ Kg8 krönte 3.Th8+! den Opferreigen – Schwarz gab wegen des Matts nach 3...Kxh8 4.Dh5+ Kg8 5.Dh7+ Kf8 6.Dh8 matt auf