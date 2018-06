In den nächsten Wochen möchte ich Sie mit meiner Scrabble-spezifischen Gedankenwelt vertraut machen und beginne heute mit dieser aussichtsreichen Spielsituation. Beim Anblick der Bänkchenbelegung beschlich mich das wohlige Gefühl, hier müsse ein "Bingo" möglich sein. Doch all die schönen siebenbuchstabigen Wörter, die mir in den Sinn kamen, ließen sich einfach nicht platzieren. LANGSAM, LASAGNE und NASLANG scheiterten an dem ungünstig liegenden GEUSE. Da der ERN nicht mal ein Genitiv-S erlaubt, wäre hier nur das Anhängen eines T denkbar – also eine Sackgasse. Zum G auf A1 fiel mir kein passender achtbuchstabiger Begriff ein, genauso wenig wie zu S und E auf 12K und 12L. Auch der GOLF lässt sich nicht bis zum Prämienfeld 8A verlängern.



So fand ich nur Wörter mit Werten in den mittleren 20ern. Wenn Sie mehr als 26 Punkte erzielen, teilen Sie es mir bitte binnen Wochenfrist per Mail an seher@zeit.de mit.

Lösung aus Nr. 9:

Auf 15A–15H brachte UNSCHÖNE 185 Punkte, jeweils 158 Zähler gab es an derselben Stelle für ANSUCHEN und UNMENSCH

Es gelten nur Wörter, die im Duden, "Die deutsche Rechtschreibung", 26. Auflage, verzeichnet sind, sowie deren Beugungsformen. Die Scrabble-Regeln im Internet unter www.scrabble.de