Wer Zeit hat zu träumen, ist offenbar nicht ausgelastet. Träume sind, ähnlich wie Pickel, eine Sache, die vorbei sein sollte, wenn die Pubertät um ist. Mit 17 hat man noch Träume, mit 27 bestenfalls Visionen, und ab 37 hat man höchstens noch Erscheinungen. Nach ein paar Gläsern Wein oder Bier. Es sei denn, man ist "Künstler" oder hat sonst wie eine Schraube locker. Für normale Leute gilt: hinlegen, pennen, aufstehen, arbeiten gehen, nach Hause kommen, fernsehen, hinlegen. Und sonntags brunchen. Ich wüsste nicht, wo man da auch noch Träume unterbringen sollte. Wenn jemand als Träumer bezeichnet wird, ist das in der Regel nicht als Kompliment gemeint. Es sei denn, es geht um Martin Luther King, und selbst der ist am Ende erschossen worden.

Bernd Stromberg 49, ist die zynische Hauptfigur der Fernsehserie Stromberg, dargestellt von dem Schauspieler Christoph Maria Herbst. Er ist Chef bei einer fiktiven Versicherungsfirma. Die Serie, erfunden von dem Autor Ralf Husmann, wurde bis 2012 ausgestrahlt. Jetzt ist Stromberg in Stromberg – Der Film im Kino zu sehen

Ich träume schwarz-weiß, nicht aus Kostengründen, sondern weil es mir schnell zu bunt wird, auch im wachen Zustand. Klar, im Büro gibt es schon mal Situationen, wo du in einem Meeting sitzt, aber der Vortrag derart langweilig ist, dass du mit offenen Augen wegdöst. Teilweise, während du selbst den Vortrag hältst. Da denke ich dann schon, wie es wäre, wenn ich woanders wäre. Bei einer anderen Firma zum Beispiel. Oder wenn ich so viel Geld hätte, dass ich den ganzen Tag vor mich hindödeln könnte. Also im Prinzip wie jetzt, nur eben ohne das Büro drum rum. Aber das war’s dann auch schon. Für richtige Träume geht’s uns allen ja zu gut.

Leute in der Zweiten und Dritten Welt träumen bestimmt noch von Freiheit oder Flachbildfernsehern, aber wir hier, wir haben das ja alles schon. Was bleibt einem da noch? Vielleicht mal in die Karibik, ja, aber letztlich ist es da ja auch nicht so viel anders als auf Usedom, nur teurer und wärmer. Vielleicht mal Angelina Jolie, aber da weiß man ja auch, dass die am Ende so anstrengend ist wie die Tour de France, und man kann sich denken, dass die abgeschminkt auch nicht viel anders aussieht als Frau Wiemers von den Personalern, vor allem, wenn man dann das Licht ausmacht. Was ist sonst noch? Vom stellvertretenden Leiter der Schadensregulierung zum Leiter der Schadensregulierung. Gut, ja, von mir aus, aber drei Tage nach meinem Tod weiß das doch auch kein Mensch mehr. Das ist ja kein Traum.

Jetzt, wo ich langsam auf die 50 zugehe, wo man auch im optimistischsten Falle sagen muss, dass schon mehr als die Hälfte um ist, stelle ich eh fest, dass sich meine Prioritäten verschoben haben. Heute wäre es ein Traum für mich, wenn ich in den Träumen von wem anders vorkomme. Dass es einen Menschen gibt auf der Welt, der manchmal die Augen zumacht und denkt: "Ach, Mensch, der Bernd!" Also, mit diesem positiven Unterton. Wär natürlich schön, wenn dieser Mensch eine Frau wär. Jetzt nicht im Sinne von Tante Hilde oder so, sondern eine Frau, die sich das freiwillig aussucht. "Ach, Mensch, der Bernd!" Da wäre mir auch fast egal, wie die aussieht. Mehr können wir alle vom Leben nicht verlangen, als dass wir in den Träumen anderer Menschen vorkommen, und zwar gerne. Wer das hinkriegt, hat viel erreicht. Aber für die allermeisten bleibt das natürlich nur ein Traum.

