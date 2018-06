Ferdinand Piëch und Martin Winterkorn, die starken Männer von Volkswagen, teilen eine Vision: Sie wollen nicht nur bei den Pkw an die Branchenspitze, sondern auch bei den schweren Lastern ganz vorn mitspielen – und zwar im globalen Maßstab.

Seit Jahren schon ärgern sich Chefaufseher und Konzernchef in Wolfsburg, dass ihre beiden Lkw-Bauer Scania und MAN nicht so recht zusammenfinden. Die immer wieder versprochenen Synergien sind bislang weitgehend ausgeblieben. Obwohl die Wolfsburger direkt und indirekt fast 90 Prozent der Scania-Stimmrechte halten, beharrten die Schweden stur auf weitgehender Selbstständigkeit – obwohl sich die Produktpaletten der beiden Lkw-Bauer im VW-Konzern stark überschneiden.

Dies wollen die Wolfsburger jetzt mit einem Kraftakt ändern. Scania soll komplett übernommen werden, so wie es MAN zuvor schon passiert ist. Fast sieben Milliarden Euro wollen sich die VW-Lenker das kosten lassen.

Und nicht nur das: Sie haben mit Andreas Renschler, 55, einen erfahrenen Haudegen vom Daimler-Konzern abgeworben, der dem Nutzfahrzeuggeschäft von Februar 2015 an den richtigen Schub geben soll.

Gegen wen das geht, ist damit klar: Lkw-Branchenprimus Daimler ist das Ziel der Attacke. Die Schwaben verkaufen weltweit fast dreimal so viele Schwer-Lkw über zwölf Tonnen wie MAN und Scania zusammen. Und sie haben es geschafft, mit ihren Hauptmarken Mercedes-Benz (Europa, Südamerika), Freightliner (Nordamerika), Fuso (Japan, Südostasien) sowie neuerdings Bharat-Benz in Indien einen funktionierenden Lkw-Weltkonzern aufzubauen. Nicht zuletzt Andreas Renschler, der lange das Daimler-Lkw-Geschäft leitete, ist es zu verdanken, dass dort zentrale Komponenten wie Motoren und Getriebe nach dem Baukastenprinzip vereinheitlicht wurden.Das spart viel Geld in Labors und Fabriken.

Genau dies wollen nun auch die VW-Strategen für ihre Lkw-Sparte erreichen. Schließlich haben sie dieses Prinzip bereits erfolgreich bei ihren Pkw-Marken (VW, Audi, Škoda, Seat,) umgesetzt. Über Nacht wird das bei den Lkw nicht gehen. Zum einen sind die Produktzyklen bei Schwerlastern mit bis zu 15 Jahren fast doppelt so lang wie bei Pkw, zum anderen haben MAN und Scania erst kürzlich jeweils neue, eigene Motorengenerationen eingeführt.

Dennoch, um ihr ehrgeiziges Ziel zu erreichen, standen die VW-Strategen vor der Wahl: entweder zu klotzen oder sich aus dem Lkw-Geschäft zu verabschieden. Sie haben die offensive Variante gewählt.

Dass dies sowohl Daimler als VW nützen kann, zeigt die Rivalität bei den Pkw. Dort liefern sich BMW, Mercedes und die VW-Tochter Audi seit Jahren einen knallharten Kampf. Mit der Folge, dass alle drei deutschen Marken im sogenannten Premiumsegment an der Weltspitze liegen – technisch und erst recht bei den Gewinnen.