Der Ort trägt zwei Namen. Den einen haben sich Größenwahnsinnige ausgedacht: "Grandhotel Cosmopolis". Natürlich ist "Grandhotel" ein Witz. Es handelt sich um einen schmucklosen, hellgelben Sechziger-Jahre-Bau, ein ehemaliges Pflegeheim in der Augsburger Altstadt. Aber am Eingang schreiten die Gäste über einen roten Teppich und werden respektvoll von Concierges in rot-goldenen Anzügen begrüßt. An der Wand neben der Rezeption: Weltzeituhren. Nicht New York, London, Paris, sondern Gaza, Port-au-Prince, Lampedusa.

In der Lobby spielt ein Popsänger aus Afghanistan Klavier, auf der Couch hat es sich ein Christ aus dem Iran gemütlich gemacht. An der Bar bedienen zwei Mazedonier, vor der Theke toben tschetschenische Kinder.

Der Asylbewerber als willkommener Gast, die Flucht als Urlaub, in dem man Bekanntschaften schließt, Erholung findet, Inspiration – das ist die Vision.

Die Bürokraten vom Regierungsbezirk Schwaben, die die Vision verwalten, nennen den Ort GU XV. Die 15. Gemeinschaftsunterkunft in Augsburg, ein Asylbewerberheim des Freistaats Bayern, des Bundeslands mit der restriktivsten Asylpolitik.

Seit Monaten protestieren Flüchtlinge in Deutschland gegen menschenunwürdige Behandlung. Sie marschieren quer durch die Republik, nähen sich die Lippen zu, hungern sich bewusstlos. In Augsburg haben Bürger ihnen ein Hotel gebaut, mit Rosengarten im Innenhof und Domblick vom Balkon.

Im Grandhotel gibt es 27 Flüchtlingszimmer und 18 Zimmer für ganz normale Hotelgäste, elf Künstler-Ateliers, einen Seminarraum, ein Café, ein Restaurant und, wenn die Laien-Bauarbeiter irgendwann fertig werden, eine Galerie.

Auf der Flucht Die Zahlen steigen Im Jahr 2013 beantragten 127.000 Flüchtlinge Asyl in Deutschland – doppelt so viele wie 2012. In der Statistik spiegeln sich die politischen Konflikte im arabischen Raum, in Afrika und in Afghanistan wider. Die Zahl der Flüchtlinge ist jedoch deutlich niedriger als in den neunziger Jahren. 1993 hatte das hohe Flüchtlingsaufkommen zu einer Verschärfung der Asylgesetze geführt. Daraufhin sanken die Zahlen – bis auf einen Tiefstand von 28.000 im Jahr 2008. Sammelunterkünfte Für die Unterbringung sind die Bundesländer zuständig. Asylsuchende "sollen in der Regel in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden", so steht es im Asylverfahrensgesetz. Es lässt trotz der Soll-Regelung Spielraum, wie sich in der unterschiedlichen Praxis der Länder zeigt. Bayern quartiert nach Angaben der Flüchtlingsorganisation Pro Asyl mehr als die Hälfte der Asylbewerber in Sammelunterkünften ein, in Rheinland-Pfalz und Niedersachsen sind es nur etwa zehn Prozent. Die anderen Länder rangieren irgendwo dazwischen. "Von der Einzelwohnung bis zur Containerbaracke ist alles zu finden", erklärt Pro Asyl. Proteste gegen Heime Viele Kommunen haben in den letzten Jahren Flüchtlingsquartiere abgebaut und richten nun hastig neue ein. Vielerorts stellen sie nur Container auf, oft gegen den Protest von Anwohnern. Vor allem in Ostdeutschland marschieren Rechtsradikale vor Asylbewerberheimen auf, wie in Berlin-Hellersdorf. Zugleich gibt es Proteste von Asylbewerbern und Unterstützern gegen die Art der Unterbringung, etwa mit einem Hungerstreik in Würzburg.

Gerade wurde das Grandhotel Cosmopolis beim Bundeswettbewerb "Deutschland – Land der Ideen" als Sieger geehrt. Jürgen Fitschen, der Co-Chef der Deutschen Bank, sagte in seiner Laudatio: "Die Bundessieger liefern mit ihren Ideen moderne Lösungen für die Zukunft unserer Städte. Sie sind Vorbilder, denn sie setzen ihre Visionen mit Leidenschaft, Engagement und Kreativität in die Tat um." Aber taugt dieses eigenartige Hotel, in dem man Gäste, Künstler und Flüchtlinge kaum auseinanderhalten kann, für mehr als einen Applaus bei einer Preisverleihung? Taugt es für ein modernes Märchen?