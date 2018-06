Wir. Dienen. Deutschland. So lautet der Slogan, mit dem die Bundeswehr seit nunmehr drei Jahren für sich selbst und um Nachwuchs wirbt. Von besonderer Bedeutung, das haben überbezahlte Werbefuzzis einst nicht unpfiffig erkannt, sind dabei die drei Punkte. Zum einen, weil sie Subjekt. Prädikat. Objekt. trennen und Wir. Dienen. Deutschland. dadurch Entschlossen. Kernig. Willensstark. Klingt. Und zum anderen, weil sich so jedem Teil von Wir. Dienen. Deutschland. eine soldatische Tugend zuschreiben lässt: Geschlossenheit. Gehorsam. Vaterlandsliebe.

Uns. Überzeugt. Das.

Und zwar so sehr, dass wir anderen Berufsgruppen Werbung nach Art der Bundeswehr empfehlen. Konditoren könnten fortan mit Wir. Backen. Franzbrötchen. werben, Finanzberater mit Wir. Verarschen. Leute., Hotelbesitzer an der Ostsee mit Wir. Rügen. Spanien. Für ehemals promovierte Ex-Minister böte sich Wir. Schreiben. Ab. an und für die SPD Wir. Dienen. Angie. Jedem Teil von Wir. Dienen. Angie. lässt sich übrigens eine sozialdemokratische Selbsterkenntnis zuschreiben: Fünfundzwanzigprozentpartei. Langfristschicksal. Chefin.

Der hier ansässige Kolumnist möchte künftig auch für sich selbst und um Leser werben. Nach Auswertung der jüngsten, durchaus leidenschaftlichen Fanpost bieten sich Ich. Verärgere. FDP-Wähler., Muss. Das. Sein. oder Hat. Null. Niveau. an. Wir. Dienen. Derleserblattbindung.