Mitten im Münchner Stadtteil Schwabing muss ein 250 Kilo schwerer Blindgänger mit Langzeitzünder gesprengt werden. An den Häusern im Umkreis entsteht ein Schaden in Millionenhöhe.



21.7.2013 In einem Vorort von Gießen explodiert ohne Vorwarnung ein Blindgänger, der Jahrzehnte in einer Wiese gelegen hat. Menschen kommen nicht zu Schaden.



3.1.2014 Der Greifarm eines Baggers löst eine Fliegerbombe in Euskirchen aus. Der Fahrer stirbt, 13 Menschen werden verletzt.