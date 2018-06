Vielleicht gibt es Mailänder, die sich darüber ärgern, dass ein von ihnen erfundenes, goldbraun gebackenes Stück Fleisch mittlerweile unter dem Namen "Wiener Schnitzel" international Triumphe feiert. Vielleicht gibt es Mailänder, die keinen Reis mögen. Alle anderen verehren ein Gericht, das ihnen keine andere Stadt streitig macht. Es fehlt auf keiner Speisekarte, auf vielen hat es sogar eine eigene Kategorie – das Safran-Risotto, das, damit keine Missverständnisse auftreten, den Beinamen alla Milanese trägt.

Auswärtige wird das überraschen: dieser Babybrei? Regelmäßig verkocht, oft ohne Geschmack, in etwa so elegant wie Kartoffelpüree? Passt das? Mailand ist reich, schick und schnell. Das Risotto hingegen braucht Zeit, es ist unverhohlen rustikal und auch noch günstig.

Möglicherweise erinnert das Risotto die Mailänder an ein paar Dinge, die in dieser sich ständig ändernden Stadt gleich bleiben – und etwas Besonderes sind. Fast nirgends in Europa wird Reis angebaut; rund um Mailand, in der Po-Ebene, gibt es ihn seit dem Mittelalter. Ein so teures Gewürz wie den Safran konnten sich früher nur wohlhabende Handelsstädte leisten, zu denen Mailand immer noch zählt. Wenn man so will, verbindet das Risotto Mailänder Weltläufigkeit mit dem regional Typischen. Dass man für das wohl beste Risotto der Stadt ein Stück fahren muss, ist da nicht überraschend. Etwa 25 Autominuten vom Zentrum entfernt befindet sich in einem unauffälligen Einfamilienhaus im Vorort Cornaredo das Restaurant D’O.

Hier kocht Davide Oldani, 46 Jahre alt, mittelgroß, schlank und einer der bekanntesten Köche Italiens. Sein Bruder ist schuld daran, dass er nach vielen Jahren im Ausland ausgerechnet in Cornaredo landete. Der Bruder hatte das leer stehende Haus entdeckt. Oldani gefiel es, weil es so normal war und weil es eben nicht mitten in der Stadt liegt. Er wusste: Für ein gutes Risotto ist den Mailändern kein Weg zu weit.

Ist das sein Konzept? Einen Klassiker, wie ihn schon seine Mutter sonntags auftischte, auf die Karte setzen, eine Landpartie suggerieren, und der Laden läuft? Nicht ganz. Oldani will hier draußen eine eigene Kulinarik etablieren, die er "Pop" nennt. Er definiert die italienischen Klassiker neu, verschlankt sie zu einer frischen, auf wenigen Grundnahrungsmitteln basierenden Küche. Risotto alla Milanese heißt auf seiner Speisekarte schlicht Riso zafferano. Sein Restaurant nennt er "meine kleine Trattoria". Wenn man den Michelin-Stern für einen Augenblick vergisst, stimmt das Bild sogar: Terrakottaboden, quadratische Tische, Holzstühle, beige Tischtücher. Das Vier-Gänge-Menü kostet nur 32 Euro. Mit Oldani ist hier jeder per Du, nichts ist prätentiös.

Zum Einstieg serviert er ein Gericht, das wie ein Vogelnest aussieht. Die karamelisierte halbe Zwiebel (das Nest) mit Grana-Eiscreme (dem Ei) und etwas warmer Grana-Soße schmeckt hervorragend. Knusprig und weich, heiß und kalt, süß, milchig und würzig wechseln sich ab. Auch die Hühnerlebermousse im Rotweingelee zeigt, was Oldani will: klare Aromen, die einander ergänzen.