Eigentlich müsste hier eine Osterglosse stehen. Man könnte zum Beispiel erörtern, warum nur noch wenige Deutsche Ostereier färben, wie eine Umfrage ergeben hat. Doch schwerer noch als Eier ohne Farbe wiegt der Verlust einer anderen Festtagstradition: Berlin bekommt wohl keinen Weihnachtsbaum mehr aus Norwegen geliefert. Die Kommune Frogn, die den Baum am Brandenburger Tor seit dem Mauerfall stiftet, will die Kosten für den Transport (11.000 Euro) nicht länger tragen, außerdem stelle Berlin immer größere Ansprüche an den Baum. London hingegen darf weiter mit einer norwegischen Fichte rechnen – als "Symbol der Freundschaft mit den Briten". Ob die Norweger die Briten lieber mögen, oder ob die Briten mit jeder noch so krummen Tanne zufrieden sind? Egal. Ökologisch war der Baumimport ohnehin verwerflich. Besser kaufen sich die Berliner jetzt einen Mehrwegbaum aus Naturkautschuk. Den können sie bis Ostern stehen lassen und mit unbemalten Eiern schmücken.