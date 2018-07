"Warum müssen hier überall hässliche, stinkende Müllsäcke herumliegen?", fragt Anneliese Ohl aus Eimsbüttel. In der Kolumne "Warum funktioniert das nicht?" beantwortet unser Kolumnist Mark Spörrle die Fragen der Leser.

Die Sache stinkt. Es ist Frühling, die Hamburger sitzen vor Bars, Restaurants, Eiscafés. Und neben ihnen liegen sie: pinkfarbene Plastiksäcke voller Müll. Sie riechen nach Verwesung, Tiere verstreuen ihren Inhalt. Nicht nur Touristen rätseln: illegale Abfallentsorgung? Autonomer Protest gegen die Wegwerfgesellschaft? Eine missglückte Werbeaktion der Telekom? Wie kann es sein, dass in dieser Stadt Müllsäcke zuhauf an den Fußwegen liegen – als gäbe es keine Mülltonnen?! Die Antwort: Es gibt keine. Nicht überall.

Zu den sackreichen Gegenden zählen begehrte Wohnviertel wie Altona, Ottensen und St. Pauli; größter Sackstadtteil aber ist Eimsbüttel. Fast 4000 Singles, Paare und Familien leben hier in Altbauten, in denen kein Platz ist für Abfallbehälter. Zumindest behaupten das die Hausbesitzer. Ihre Mieter sollen die Beutel füllen und bis zur Abfuhr in der Wohnung lagern. Mancher tut das tatsächlich, weil er Stockschnupfen hat, seinen Speiseplan sklavisch dem Erscheinen der Müllwerker anpasst und auf Kinder verzichtet (oder deren Windeln illegal bei Nachbarn entsorgt). Die meisten aber werfen den vollen Sack sofort auf die Straße. Weil darauf Bußgeld steht, oft im Dunklen und aus dem Fenster. Ärger gibt’s ja sowieso. Und keine Lösung.

Die Stadtreinigung setzt auf Müllcontainer unter städtischen Fußwegen. Das Bezirksamt Eimsbüttel aber will die Pfeffersäcke nicht aus der Pflicht lassen. Früher sei in den Häusern ja auch Platz für Aschentonnen gewesen, sagt Thomas Pröwrock, Leiter des Managements des öffentlichen Raums: "Warum sollen einige ihr Müllproblem auf die Allgemeinheit abwälzen?" Die Säcke bleiben auf den Straßen. Zum Leidwesen aller, nur nicht der Pfeffersäcke, die wohnen woanders. Helfen könnte ein Machtwort aus der Politik. Das fehlt. Die Sache stinkt also weiter. Vielleicht so lange, bis der erste aus einem Fenster geschleuderte Sack den Hund einer Politikergattin plattmacht.