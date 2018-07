Die Stimme des Schriftstellers ist schon immer von einer besonderen Aura umgeben. Der Zuhörer erlebt das, was er sonst liest, direkt aus dem Mund des Schöpfers. Thomas Mann haben wir im Ohr, ebenso die somnambule Ingeborg Bachmann, natürlich den knarzigen Günter Grass, die warm vibrierende Christa Wolf, aber auch Judith Hermann, deren neuer Roman im Sommer erscheint: Ihre erotisch verrauchte Stimme kennen viele seit ihrer Aufnahme von Sommerhaus, später. Sind deutsche Autoren heute gute Interpreten ihrer selbst – schlechter, besser oder genauso gut wie Sprecher oder Schauspieler, die sonst die Hörbuchfassungen einlesen? Zum Beispiel Saša Stanišić: Vor wenigen Wochen hat er den Preis der Leipziger Buchmesse für den besten Roman gewonnen, mit seinem Buch Vor dem Fest. Der 1978 in Bosnien geborene Autor liest ungekürzt die Geschichte eines uckermärkischen Dorfes, in der sich Gegenwart und Vergangenheit zu einem vielfarbigen Kaleidoskop vermengen (Saša Stanišić: Vor dem Fest; Der Hörverlag 2014; 6 CDs, 336 Min., 19,99 €). Überzeugend hört sich das nicht an, denn der 36-jährige Stanišić klingt mit einer hohen, sehr jungenhaften, akzentgefärbten Stimme wie ein Student Anfang zwanzig – wofür er nichts kann, was aber seine starke Geschichte unweigerlich als allzu leichtgewichtig erscheinen lässt. Zugleich liest er zu ungeübt, schüchtern und spannungslos, sodass sich rasch Langeweile einstellt – ein professioneller Sprecher mit dunklerer Stimme wäre hier besser gewesen. Auch der Leipziger Preisträger von 2013 hat sein Buch selbst eingelesen: David Wagner trägt Leben, die autobiografisch gefärbte Geschichte des Wartens auf eine lebensrettende Lebertransplantation, zwar ebenfalls in einer für einen 42-Jährigen jugendlichen Stimmlage vor (David Wagner: Leben; GoyaLit 2013; 4 CDs, 334 Min., 19,99 €). Allerdings variiert er Tempo und Stimmlage gekonnt, ist dynamisch abwechslungsreich und kann ausgezeichnet Spannung erzeugen – schnell wird man in das dramatische, zugleich alltägliche Schicksal akustisch perfekt hineingezogen.

Ein begnadeter Selbstdarsteller ist Peter Wawerzinek mit seinem Roman Schluckspecht über Suff und Entzug (siehe Seite 49). Wawerzineks Live-Lesung vor Publikum ist eine fantastische Ein-Mann-Performance, leidenschaftlich, überschnappend, verjammert, durchgeknallt, komisch und introvertiert, absolut genau und herrlich vernuschelt – alle Mittel des Sprechapparats beherrscht er virtuos, zwischen Sauftour und Ernüchterung (Peter Wawerzinek: Schluckspecht; Argon Edition 2014; 2 CDs, 120 Min., 16,95 €). Anders eindringlich liest die 1941 geborene Monika Maron ihren jüngsten Roman Zwischenspiel: ein Tag im Leben der reflektierenden, nachdenklichen Ruth, die nach dem Tod ihrer Freundin Olga Rückschau hält und über manches unsicherer ist, als sie wohl angenommen hatte. Marons Stimme ist ruhig, klar, schlicht und uneitel, insistierend, sehr genau, in einem dunklen Timbre, dem man sich gerne hingibt. Von ferne erinnert sie an eine reifere Judith Hermann – auf die sich unsere Ohren jetzt schon freuen.