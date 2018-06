Klicken Sie auf das Bild, um die Grafik als PDF herunterzuladen. © Nicholas Blechman/Simon Rogers/Matthias Holz

Welches Tier kann am längsten Tauchen? Wer stemmt die größten Lasten, wer hat die längste Zunge? Die Welt der Tiere ist immer wieder faszinierend, und egal ob im Fernsehen, auf den Nachrichtenseiten der Internetprovider oder auf den Infotafeln am Bahnhof, tierische Rekordhalter sind immer eine Meldung wert.

Nicholas Blechman sticht mit seinen Illustrationen jedoch heraus aus der Masse der Tierfakten. Mit großer Liebe zum Detail und lustigen Ideen stellt er verblüffende Rekorde aus dem Tierreich so schön und anschaulich dar wie kaum ein anderer. Blechman ist Art Director bei der New York Times Book Review, seine Illustrationen erschienen schon in bekannten Blättern wie zum Beispiel der GQ, Wired oder dem New Yorker.

Zusammen mit dem Rechercheur Simon Rogers hat Blechman ein Buch geschaffen, das einlädt zum Vorlesen, Blättern und Staunen. Die schönsten ihrer Tierfakten zeigt die ZEIT-Infografik: Wie groß ist unser Gehirn? Welches Tier hat die meisten Zähne? Blechmans Antworten machen einfach Spaß – das Alter der Leser dürfte dabei keine Rolle spielen.

