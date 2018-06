DIE ZEIT: Herr Danner, Sie haben 15.000 Spielplätze überprüft. Was genau machen Sie da, rutschen Sie auch?

Franz Danner: Natürlich. Ich rutsche jede Rutsche hinunter. Meistens habe ich bei den Inspektionen eine Jeans an, aber immer noch eine Trainingshose dabei, weil man mit verschiedenen Materialien auch unterschiedliche Geschwindigkeiten erreichen kann. Ich steige auf jedes Gerät, auch aufs Dach, um abschätzen zu können, welche Kinder in welchem Alter hinaufgelangen könnten. Ich prüfe, ob die Geräte standfest sind, und ich kläre Fangstellen ab – etwa die Maschen eines Kletternetzes. Wenn die Kinder mit dem Körper durch ein Netz durchrutschen, darf der Kopf nicht hängen bleiben. Dafür verwende ich einen genormten Prüfkörper von der Größe eines Kinderkopfs.

ZEIT: Wie wurden Sie Spielplatzprüfer?

Danner: Das war Zufall, ich habe an der Fachhochschule München Maschinenbau studiert und wollte eigentlich in die Autoindustrie. Bei meinen ersten Praxissemester habe ich gemerkt, dass das nichts für mich ist, und mein zweites Praxissemester beim TÜV Süd gemacht. Dort wurde ich gleich in ein Forschungsprojekt zu stoßdämpfenden Böden auf Spielplätzen eingebunden und habe dafür zehn Wochen auf Spielplätzen verbracht. Das hat mir Spaß gemacht. Nach meinem Abschluss habe ich im Bereich Kindersicherheit beim TÜV angefangen. Seit mehr als 25 Jahren sind Spielplätze jetzt mein Spezialgebiet, und ich habe erst im deutschen und dann im europäischen Ausschuss die bis heute geltenden Normen mitentwickelt.

ZEIT: Welche Normen gelten für die 160.000 öffentlichen Spielplätze in Deutschland?

Franz Danner Der Ingenieur Franz Danner arbeitet als Sicherheitsingenieur beim TÜV.

Danner: Die deutsche Norm regelt zum Beispiel die Wasserhygiene und die Bepflanzung. Vier Pflanzen sind verboten: Seidelbast, Goldregen, Stechpalme und Pfaffenhütchen. Die europäische Norm regelt für jedes einzelne Gerät die Prüfverfahren und die sicherheitstechnischen Anforderungen. Etwa, wann Treppen Handläufe haben müssen oder dass die Bodenfreiheit unter einem Schaukelsitz in Ruhestellung mindestens 35 Zentimeter betragen muss. Früher wurden die Geräte von der Stange gekauft: Rutsche, Schaukel, Wippe. Heute werden viele nur ein einziges Mal gebaut. Ich mache dann die Erstinspektion und schaue, ob alle Maßgaben richtig umgesetzt wurden.

ZEIT: Sie inspizieren im Auftrag von deutschen Herstellern auch deren Spielplätze in den USA. Gibt es dort Unterschiede zu den deutschen?

Danner: Die Sicherheitsphilosophie ist in den USA eine andere. Dort wird die Barrierefreiheit immer wichtiger – die Geräte sollen allen Kindern zugänglich sein. Das widerspricht dem deutschen Sicherheitsdenken, denn hier erreichen wir auf Spielplätzen Sicherheit, indem wir die Zugänge begrenzen, um von vorneherein Unfälle zu vermeiden.

ZEIT: Haben Sie eigentlich Ihre Kinder immer mit zu Arbeit genommen?

Danner: Jetzt nicht mehr, meine beiden Söhne sind mittlerweile erwachsen. Aber früher schon. Die sollten ja auch mal sehen, was ihr Vater bei der Arbeit so macht.