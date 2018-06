Vor ein paar Wochen, im Winter, hat sie sich neben das Grab ihres toten Kindes gelegt und auf den Schlaf gewartet. Sie will jetzt oft einfach nur einschlafen und nicht mehr aufwachen. Wenn sie schläft, träumt sie von ihrem Sohn. Wenn sie aufwacht, weiß sie, er ist tot. Die Kälte soll ihr Leben einfrieren in diesem Moment auf dem Berliner Domfriedhof, neben sich das weiße Kreuz mit dem Namen ihres Kindes darauf: Daniel. Da kommt ein Passant und fragt: Ist alles okay? Die Mutter steht auf.

Als Sanitäter den Zweieinhalbjährigen ins Krankenhaus bringen, hat Patricia F. noch Hoffnung. Es ist Dienstag, der 3. September 2013, am späten Nachmittag. Das Kind ist bewusstlos, es hat blaue Flecken und Blutungen am Kopf und an der Stirn, Hämatome über den gesamten Bauch und auch am Penis blaue Flecken. Der Bauch sei hart wie ein Brett gewesen, wird sich ein Sanitäter später erinnern. Die Mutter steht unter Schock. Auf die Frage, was passiert sei, sagt die 20-Jährige immer wieder, ihr Sohn sei vom Klettergerüst gefallen. Mehr ist aus ihr nicht herauszubekommen.

Im Klinikum Friedrichshain wird Daniel sofort operiert. Als sie den Bauchraum öffnen, stellen die Ärzte eine Zerreißung des Darms fest. Auch nach der OP geht es dem kleinen Jungen immer schlechter, er wird wieder operiert, ihm werden künstliche Ausgänge am Dünn- und am Dickdarm gelegt. Zwei Tage vergehen, in denen sich die Ärzte fragen, woher diese schweren Verletzungen stammen. Sie zweifeln an der Geschichte vom Klettergerüst. Das Krankenhaus alarmiert die Polizei.

In der Vernehmung bleibt die Mutter bei ihrer Geschichte: Sie sei mit ihrem Jungen auf dem Spielplatz gewesen, dann sei er plötzlich vom Klettergerüst gestürzt und habe im Sand gelegen. Kein Wort davon, dass sie doch in Wahrheit einkaufen war und sich die Augenbrauen zupfen ließ. Ihren Sohn hat sie für etwa anderthalb Stunden bei ihrem 26 Jahre alten Freund Mirko B. gelassen, mit dem sie seit vier Monaten zusammenwohnte.

Einen Tag später, am 7. September, um kurz vor 6 Uhr morgens stirbt Daniel.

Als Daniel noch lebte, war er ein aufgeweckter blonder Junge, der seinen Schnuller ins Führerhaus seines Spielzeuglastwagens legte, wenn er damit durchs Wohnzimmer brauste. Sein Lächeln sei seine Waffe gewesen, sagt sein Großvater über ihn. Eine Waffe, die ihm letztlich nichts nutzte.

Das Jugendamt Berlin-Mitte hatte Daniel seit seiner Geburt im Blick, nicht nur weil seine Mutter Patricia damals erst 17 und alleinstehend war. Schon Patricias Familie war jahrelang vom Jugendamt betreut worden. Sie selbst hatte als Teenager einige Zeit im Heim gewohnt, weil die Eltern zu Hause tranken und stritten. Nun also hatte der Staat ihren Sohn Daniel zu schützen. Das Familiengericht Pankow-Weißensee hatte sich am 30. August 2013 noch mit der Frage beschäftigt, ob die Mutter überhaupt in der Lage sei, das Kind in der eigenen Wohnung aufzuziehen. Der Richter befand: Ja. Wenige Tage später war Daniel tot.

In der Klinik muss Daniel immer wieder operiert werden. Die Mutter sagt, er sei vom Klettergerüst gefallen

Wieder ein Kind, das misshandelt wurde und starb – wie so oft vom neuen Freund der Mutter. Anfang März begann vor dem Berliner Landgericht der Prozess gegen Mirko B., den Lebensgefährten von Patricia. Die Anklage lautet auf Totschlag, ihm drohen bis zu 15 Jahre Haft, das Urteil wird Mitte April erwartet. Zur selben Zeit steht ein paar Säle weiter der Tod eines anderen Kleinkindes vor Gericht: Auch Zoe wurde nur zwei Jahre und sieben Monate alt, auch sie war vom neuen Lebensgefährten der Mutter zu Tode malträtiert worden. Zoe sei "quasi unter den Augen des Jugendamts gestorben", sagte ein Berliner CDU-Politiker. Nach ihrem Tod debattierte das Abgeordnetenhaus über die Konsequenzen aus dem Fall: Man brauche mehr Geld und mehr Personal im Kinderschutz. Ein halbes Jahr nach Zoe starb die sechs Monate alte Lena. Sie war in einer Berliner Mutter-Kind-Einrichtung von ihrem Vater misshandelt worden. Der Aufruhr war wieder groß, eine Expertengruppe wurde eingesetzt. Ein Jahr nach Lena, die Experten analysierten den Fall noch immer, starb Daniel. Er war den Zeitungen nur noch ein paar Zeilen wert.

Warum musste Daniel sterben?

Nach der Polizeistatistik wurden 2012 fast 4.000 Kinder misshandelt, 500 davon in Berlin. Sie wurden geschlagen, verbrüht, brutal geschüttelt, vernachlässigt. Die Opfer sind meist Säuglinge und Kleinkinder – die Täter sind fast immer die Eltern oder die neuen Lebenspartner. Weil das Verbrechen in den eigenen vier Wänden verübt wird und die Kinder zu klein sind, um sich zu äußern, ist die Dunkelziffer bei Kindesmisshandlung besonders hoch.

Es ist noch dunkel draußen, als Patricia F. an jenem 3. September 2013 zum ersten Mal nach ihrem Kind sieht. Gegen 1.30 Uhr, so wird sie es später vor Gericht aussagen, sei Daniel wach geworden, weil er Bauchweh hatte. Sie habe ihm Wasser gegeben und seine Windel gewechselt, dann sei er wieder eingeschlafen, bis acht Uhr morgens. Die Mutter habe Frühstück gemacht, wenig später sei auch ihr Freund aufgestanden, in dessen Lichtenberger Wohnung sie seit vier Monaten wohnt. "Morgen, Papa", soll der kleine Junge zu Mirko B. gesagt haben. Patricia habe diese Anrede von ihrem Sohn verlangt, wird ihr Vater in der Polizeivernehmung sagen.

Später habe sie den Jungen auf die Couch legen müssen, weil ihm noch immer der Bauch weh tat, sagt Patricia F., er leide öfter an Verstopfung. Sie habe dem Zweijährigen eine DVD angemacht, Happy Feet, ein Trickfilm über einen kleinen steppenden Pinguin. Gegen elf Uhr kommt ein Freund vorbei, Christian R. Keiner der drei hat Arbeit. Patricia F. und Christian R. beschließen, einkaufen zu gehen, später wollen sie kochen. Außerdem wollen sie Pflaumensaft besorgen, gegen Daniels Verstopfung. Der Junge liegt ruhig auf der Couch und sieht den Film an, Mirko B. bleibt bei ihm. Ein ganz gewöhnlicher Vormittag, so schildert Patricia F. die ersten Stunden des 3. September. Nichts deutet in ihrer Erinnerung darauf hin, dass es die letzten für ihren Sohn sein werden.