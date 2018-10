Die Familie Langen verkauft ihre Schätze



Ja, es tue weh, sagt Sabine Crasemann am Telefon. Mit ihren beiden Brüdern hat sie sich gerade von den wertvollsten Teilen der Familiensammlung getrennt. Am 6. Mai kommen bei Christie’s in New York kapitale Werke von Picasso, Kandinsky, Dalí oder Léger zum Aufruf; insgesamt sind die zehn Bilder auf 70 bis 100 Millionen Dollar taxiert. Im Juni folgen in London weitere zwanzig Werke. Crasemanns Eltern, die rheinischen Fabrikanten Marianne und Viktor Langen, bauten nach dem Krieg eine Sammlung von Weltniveau auf. Das Unverständnis, das der Familie für deren Verkauf jetzt entgegenschlägt, hat seinen Grund paradoxerweise im Mäzenatentum, das sie seit zehn Jahren in der Langen Foundation betreibt. Noch mit 89 Jahren hatte Marianne Langen einen mystischen Museumsschrein aus Beton, Glas und Wasserflächen beim japanischen Architekten Tadao Ando in Auftrag gegeben. Sie starb wenige Monate vor der Eröffnung 2004, seither führt die Familie das herrliche, bei Neuss gelegene Museum.

Zur Stiftung gehört der Bau, die Kunstwerke blieben Privatbesitz. Präsent bleiben soll die bedeutende Japan-Sammlung, noch manches andere von Belang wird erhalten, etwa ein großes Dubuffet-Konvolut. Die modernen Klassiker waren zwar sporadisch zu sehen, vor allem aber macht die Langen Foundation mit klug kuratierten Ausstellungen von sich reden. Gerade kamen 900 Besucher zur Eröffnung einer Otto-Piene-Schau. Das alles soll weitergehen – ohne einen Cent öffentlicher Subvention. "Meine Eltern steckten nach dem Verkauf der Firma 1974 ihr ganzes Vermögen in die Kunst", betont Sabine Crasemann. Da braucht es keine große Vorstellungskraft, warum sich die verzweigte Familie jetzt von Bildern trennen muss. Der Weggang der Bilder ist sehr zu bedauern, aber die Langens sind der Öffentlichkeit keine Rechenschaft darüber schuldig. Sebastian Preuss



Bassenge versteigert Poelzig-Nachlass

Hans Poelzig gehört zu den bedeutendsten Architekten der Moderne. Jetzt kommt am 30. Mai bei Bassenge in Berlin sein privater Nachlass unter den Hammer: Hunderte von Zeichnungen, aufgeteilt in 120 Lose, darunter 30 Studienbücher. Auf eine Serviette skizzierte Poelzig die Fassade des Berliner Schauspielhauses, es gibt auch Entwürfe für dessen tropfsteinhöhlenartigen Innenraum, für das Haus des Rundfunks in Berlin oder den mächtigen Verwaltungsbau der IG Farben in Frankfurt. Auch seine expressionistische Vision für den Hochhauswettbewerb an der Friedrichstraße sowie Bühnenbilder für Hamlet, Faust oder den Film Der Golem sind jetzt zu ersteigern. Die Schätzungen der Blätter bewegen sich im moderaten vierstelligen Bereich. Poelzigs Familie hatte immer wieder Werke an Museen verkauft. Nun lässt sie das Konvolut versteigern, nachdem der Versuch, den Nachlass an eine öffentliche Sammlung zu vermitteln, scheiterte. Lisa Zeitz



