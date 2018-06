Man darf sich kein zu romantisches Bild von Kriegsreportern machen. Wenn sie umkommen, ist viel von Mut, Engagement und ihrer Rolle, der Welt Zeugnis zu geben, die Rede. In Wahrheit sind sie normale Menschen, die dem eher egoistischen Bedürfnis nachgehen, dabei zu sein und mitzuerleben. Das ist gar nicht verwerflich. So sind sie halt. Aber einige Gestalten ragen aus dieser Gruppe heraus. Die Fotografin Anja Niedringhaus, die letzten Freitag von einem afghanischen Polizeioffizier mit einem Feuerstoß aus seiner AK-47 ermordet wurde, nahm eine Sonderstellung ein. Ich sage das nicht aus Lobhudelei nach dem Tode. So habe ich sie erlebt.

Im November 2001 saßen wir, ein Dutzend Journalisten, in der usbekischen Grenzstadt Termiz fest. Die usbekische Regierung verweigerte uns die Überquerung der Amudarja-Brücke nach Afghanistan. Ich kann mich an keinen der anderen Reporter erinnern, nur an Anja. Auf Englisch würde man sagen, sie war larger than life, eine Gestalt, größer als das Leben. Normalerweise beschreibt man damit Menschen mit langer Lebenserfahrung. Sie war Mitte dreißig.

Jenseits der Brücke versuchte der wegen seiner brutalen Kriegsführung berüchtigte, mit den Westmächten alliierte General Raschid Dostum den Taliban sein Stammesgebiet abzuringen. Immer beunruhigendere Gerüchte drangen herüber, von Vertreibungen und Massenmorden an Paschtunen und in Containern erstickenden Kriegshäftlingen. Eine durch einen Schuss ins Knie verletzte französische Reporterin wurde evakuiert.

Die TV-Redaktion der AP wies ihr Fernsehteam an, auf keinen Fall einzureisen, die Lage sei zu gefährlich. Ich werde nie Anjas höhnisches Gelächter vergessen – verächtlich nicht über die Kollegen, sondern voller Geringschätzung über die Memmen in der Zentrale. Zu gefährlich? Nichts war für sie zu gefährlich. Sie sagte ein paar Sätze, die ich ebenfalls nie vergessen habe: "Vor Ort ist es immer halb so schlimm. Das Leben geht weiter. Wie in Sarajevo."

Ich dachte mir, Mannomann, die Frau ist tough . Es stimmt, oft ist es für Journalisten wirklich nur halb so schlimm. Wir besitzen trotz aller Gefährdungen eine Ausnahmestellung. Doch ich kam gerade von einem Frontabschnitt weiter im Osten, an dem drei Kollegen, unter ihnen der stern- Reporter Volker Handloik, erschossen worden waren, als sie auf einem Panzerwagen über Schützengräben fuhren. Ich hatte Volker am Tag zuvor erlebt. Auch er war keine Allerweltsfigur. Doch er schien mir innere Ängste sichtbar zu überspielen. Anja war völlig anders. Sie schien keine Angst zu kennen. Und sie strahlte eine natürliche Autorität aus, der sich niemand entziehen konnte. Sie führte unsere Gruppe an wie eine Jeanne d’Arc mit der Fahne in der Hand.

Merkwürdigerweise blieb mir auch ihr tiefblauer Siegelring im Gedächtnis. Vielleicht, weil er einen seltsamen Kontrast zu einer Umgebung bildete, in der nichts feinsinnig war und alles mit dem rohen Leben zu tun hatte. Ihr Ring schien mir fast so etwas wie ein Festhalten am normalen Leben zu symbolisieren. Ihr Faible, jedes Jahr Wimbledon zu fotografieren, hat in ihrem Leben wohl eine ähnliche Rolle gespielt.

Als die Brücke schließlich geöffnet wurde, war ich der Einzige, der nicht mitfuhr. Ich hatte ein ungutes Gefühl, aber ich brachte nicht den Mut auf, ihr das zu sagen. Zwei Tage später wurde der schwedische Kameramann Ulf Strömberg ermordet. Trotzdem hatte sie recht, sich nicht den Schneid abkaufen zu lassen. Die Gruppe dokumentierte Kriegsverbrechen von Dostums Truppen. Bei der Krisenberichterstattung geht es auch darum, ob man die Nerven bewahrt. Das hat sie, soweit ich weiß, immer geschafft.

Vier Jahre später haben sich unsere Wege noch einmal kurz berührt. Sie lieferte das Aufmacherfoto zu meinem Dossier über Falludscha (s. o.), den am brutalsten umkämpften Kriegsschauplatz im Irak. Es ist eine eigentlich ganz unspektakuläre Momentaufnahme der Leere und unüberbrückbaren Entfremdung zwischen einem amerikanischen Soldaten und einem Kind, "halb so schlimm" – und zugleich zutiefst bedrückend. Anja ist die fünfundzwanzigste Journalistin, die in Afghanistan ums Leben kam.