Es ist der Tag der diplomatischen Pfauenräder. Beim alljährlichen Neujahrsempfang des Bundespräsidenten am 19. Jänner hatten sich die Botschafter aus aller Welt wieder in Schale geworfen, um ihre Nation in der Wiener Hofburg möglichst eindrucksvoll zu repräsentieren. Dort dominieren Handkuss, Schärpen und Courtoisie.

Schon auf dem Weg zum protokollarischen Höhepunkt des Jahres hat das diplomatische Korps in Wien sein berufliches Fingerspitzengefühl unter Beweis stellen müssen. Die feierlich mit Staatswappen geschmückten Limousinen der Exzellenzen hatten sich nämlich von der Hofburg bis zum Burgtheater gestaut. Und dort trat die sehr weltliche Straßenverkehrsordnung in Kraft. Die wartenden Botschaftskarossen in der Löwelstraße hatten Nachrang, die am Josef-Meinrad-Platz hatten Vorrang. So wurde die Kreuzung hinter der Burg zum Schauplatz verkehrsdiplomatischer Gesten. Da überließ der italienische Botschafter seinem mexikanischen Kollegen großzügig den Vorrang, und sogar das Beharren der US-amerikanischen Botschafterin auf ihrer Vorfahrt wurde ohne die verkehrsüblichen Unmutsäußerungen wie Drängeln oder gar Hupen zur Kenntnis genommen. So höflich kann Diplomatie sein.

Sie kann aber auch anders. Hinter manchen Mauern nobler Villen der Hauptstadt herrschen Ausbeutung, Rechtlosigkeit und Hausarrest. Im Juni 2008 nutzte Frau T. einen unaufmerksamen Augenblick ihres diplomatischen Dienstgebers, um aus dessen Haus zu Freunden zu flüchten. Die als Hausangestellte beschäftigte Filipina musste zuvor drei Jahre lang bis zu 120 Stunden pro Woche schuften, durfte das Haus nicht alleine verlassen, bekam dafür nur 180 Euro im Monat und war nicht sozialversichert. Diese sklavenähnlichen Zustände lagen nicht am mangelnden Einkommen des Hausherrn. Faisal A. (Name geändert) arbeitet seit Jahren in der oberen Managementebene der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) in Wien. Und er genießt diplomatische Immunität.

Drei Jahre nach ihrer Flucht entschied sich Frau T., beim Verein LEFÖ-IBF, der Interventionsstelle für Frauenhandel, um Hilfe anzusuchen. Dort nahm man mit der Arbeiterkammer Wien Kontakt auf, die im Namen von Frau T. 5.000 Euro einforderte. Der Rest der Ansprüche war leider bereits verjährt. "Bei Gericht aber hat Herr A. seine absolute Immunität und damit die Unzulässigkeit des Rechtswegs eingewandt", erinnert sich Karmen Riedl von der Wiener Arbeiterkammer. "Das Gericht hat dem recht geben müssen." Erst nach Druck der Öffentlichkeit und des Außenministeriums bezahlte der Ölfunktionär 1.500 Euro an seine ehemalige Angestellte. Trotz einer Anzeige wegen Menschenhandels wurde er – wegen seiner Immunität – nicht strafrechtlich verurteilt. So wie in allen Fällen diplomatischer Sklaverei bisher.

Frau T. ist mit ihrer Odyssee nicht allein. Die widerrechtliche Ausbeutung von Frauen in Diplomatenhaushalten ist ein nach wie vor aktuelles Thema. Nachdem Sebastian Kurz vor drei Monaten zum Außenminister ernannt worden war, erhielt er eine hauseigene Informationsmappe "zu ausgewählten aktuellen Arbeitsbereichen". Darin heißt es auf einer der ersten Seiten: "Ein Kernanliegen des BMeiA/Protokollabteilung ist die Verhinderung der Ausbeutung des Hauspersonals von Diplomaten". Etwa 17.000 Diplomaten wirken in Österreich. Knapp 200 angemeldete private Hausangestellte arbeiten in Diplomatenhaushalten. Und weiter steht in diesem Vademecum für den Außenminister: "Die Überprüfung des Arbeitsalltags ist aufgrund der diplomatischen Immunität ihrer Arbeitgeber schwierig."

Von "250 Frauen, die sich jedes Jahr bei uns um Hilfe wenden, sind drei bis fünf Beschäftigte in diplomatischen Haushalten", sagt Evelyn Probst von LEFÖ-IBF. Die meisten dieser Frauen kommen aus den Philippinen und wollen in Wien ein paar Jahre arbeiten, um ihre Familie zu Hause zu versorgen. "Sie müssen im Diplomatenhaushalt rund um die Uhr für Arbeiten zur Verfügung stehen, werden eingeschüchtert, respektlos behandelt und bekommen viel zu wenig Geld", so Probst. Dabei stehen einer Haushaltsangestellten laut Kollektivvertrag mindestens 1.000 Euro im Monat zu. Und das 15-mal im Jahr, weil der Kollektivvertrag eine Sechstagewoche erlaubt.

Frau U. aus Nepal wusste nichts von ihren Rechten. Sie ist Analphabetin und war mit dem Versprechen nach Wien gelockt worden, nur für die Betreuung der drei Kinder einer Funktionärin der Atomenergieagentur IAEO zuständig zu sein. Tatsächlich musste die Frau neben der Kinderbetreuung täglich von 6 Uhr morgens bis 21 Uhr schuften, für acht Personen kochen und ihnen hinterherputzen. Manchmal bekam sie sonntags frei, allerdings durfte sie das Haus niemals verlassen. 350 bis 400 Euro im Monat zahlte die Diplomatin für ihre häusliche Sklavin – bis diese kurz vor Weihnachten 2012 flüchten konnte.

Es sind diese unglaublichen Fälle diplomatischen Fehlverhaltens, die das Außenministerium aktiv werden ließ.