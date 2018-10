Die Frage stammt von Kurt Tucholsky und ist fast 100 Jahre alt. Was darf Satire? "Alles", schrieb der Publizist, und nach unzähligen gescheiterten Klagen gegen das Satirefachblatt Titanic schien die Debatte eigentlich beendet. Nicht jedoch für das Landgericht Düsseldorf.

Die Handelskammer des Gerichts beantwortete die alte Frage vor zwei Wochen in etwa so: "Satire darf alles, wenn sie dem Kommerz nicht schadet." Der Richter gab dem Münchner Verlag Droemer Knaur recht und verbot den Buchtitel eines Kleinverlags: Die schönsten Wanderwege der Wanderhure – Kein historischer Roman. Droemer Knauer sah seine Titelrechte verletzt. Nach dem Riesenerfolg des ersten historischen Romans Die Wanderhure (erschienen bei Droemer Knauer) schickte das Autorenduo Iny Klocke und Elmar Wohlrath auch noch die Tochter, das Vermächtnis und die Rache der mittelalterlichen Prostituierten auf den Weg zur Bestsellerliste. Sat.1 verfilmte drei der Bücher mit Alexandra Neldel, fast zehn Millionen Zuschauer schalteten ein.

Doch nun hatte der Slam-Poet und Humorist Julius Fischer in einem kleinen Band einige satirische Essays und Glossen gesammelt und es gewagt, ihn Die schönsten Wanderwege der Wanderhure – Kein historischer Roman zu nennen. Diese Freiheit der Kunst trete hinter das Eigentumsgrundrecht von Droemer Knaur zurück, schreibt das Gericht in seinem Urteil.

Gegen diese Entscheidung wird der unterlegene Kleinverlag nun in Berufung gehen, erfuhr die ZEIT vorab. "Das Urteil ist falsch, weil es nicht überzeugend begründet, warum Eigentum wichtiger sein soll als Satirefreiheit", sagt Verleger Sebastian Wolter. "Zudem ist die Eigentumsfrage ungeklärt, weil die Droemer-Autoren den Titel Die Wanderhure gar nicht erfunden haben – schon 1759 erschien in Italien ein Buch mit dem Titel La Puttana Errante." Der Verlag Droemer Knaur, der über drei Millionen Wanderhure -Bücher verkauft hat, wollte sich dazu nicht äußern.

Bei dem Streit geht es um Grundsätzliches: Hat das Urteil Bestand, bedeutet das, dass es für Autoren künftig riskanter ist, Kritik an Marken und populären Titeln zu üben. Sie werden sich hüten müssen, im Titel eines Buches kreativ mit dem kritisierten Objekt zu spielen. Das ist nicht im Sinne der Kunstfreiheit, in diesem Falle der Satire.

Autor Julius Fischer parodiert nun einmal in seinem titelgebenden Text die kommerzielle Ausbeutung von Themen und Genres durch große Verlage. Und das soll durch ein Gericht verboten werden können?

Kurt Tucholsky schrieb 1919 im Berliner Tageblatt, dass Satire übertreiben sollte und ungerecht sein müsste. "Sie bläst die Wahrheit auf, damit sie deutlicher wird." Genau das tut Fischer. Das Gericht sah das anders. Der satirische Titel beute den Ruf des Originals aus und sei wegen der Verwendung des W-Wortes "störend" für den Verkauf der originalen Wanderhure-Reihe. Außerdem bedeute Kunstfreiheit nicht automatisch "die eigenmächtige Beeinträchtigung fremden Eigentums", so das Gericht.

"Satire darf aber stören und beeinträchtigen, sie muss es sogar, sonst ist sie keine oder bestenfalls sehr langweilige Satire", kontert Kleinverleger Wolter ganz im Sinne Tucholskys. Das sieht Droemer-Verleger Hans-Peter Übleis anders. Mit seinem Verbotsantrag wollte er "Auswüchsen der Selbstbedienungsmentalität einen Riegel vorschieben".

Sollte das Gericht in der nächsten Instanz ähnlich urteilen, muss Voland & Quist die bisher nicht verkauften Exemplare von Markt nehmen und das Buch umbenennen. Autor Julius Fischer überlegt schon mal laut, welchen alternativen Titel er besser findet: Die Wanderhure – Sex to go oder Nageln im Freien – die Wanderhure unterwegs mit Zimmerleuten.

Unterdessen geht der Rechtsstreit weiter, den sich die Kleinverleger eigentlich gar nicht leisten können. Darum wollen sie einen Teil der fünfstelligen Gerichtskosten ab der kommenden Woche über Crowdfunding einsammeln und bitten alle Freunde der Satire um Hilfe.