Gert Voss: "Als träfe man ein Tier"

DIE ZEIT: Herr Voss, Sie haben in Ihrem Bühnenleben mehr als 20 Shakespeare-Figuren gespielt, und Ihre Darstellungen des Othello, Richard III., Prospero, Shylock haben Theatergeschichte gemacht. Wie kann man als Schauspieler einer Shakespeare-Figur gerecht werden?

Gert Voss: Ich spielte vor mehr als 25 Jahren den Juden Shylock unter der Regie von Peter Zadek. Zadek ist Jude, und er wollte mich, den Nichtjuden, als Shylock – er wollte ihn nicht "jüdisch". Ich fragte ihn: Wie kann ein Nichtjude einem Juden einen Juden vorspielen? Und er ließ mich alle möglichen antisemitischen Klischees vorspielen, den Kaftan-Juden wie aus dem Stürmer. Zadek hat sehr gelacht und gesagt: Nein, wir werden den Shylock ganz trocken spielen. Mit jener Kälte, mit der Michael Douglas den Gordon Gekko in Wall Street spielt. Und so haben wir es gemacht. Meine Erfahrung: Wenn man Shakespeares Figuren ohne Hilfsmittel, Tricks, Virtuosität spielt, werden sie am reichsten. Der Shylock geht am Ende ab, und man weiß nicht: Wird er Rache nehmen, oder wird er zusammenbrechen? Er bleibt ein Geheimnis.

ZEIT: Gibt es spezielle Zugangsweisen, die Ihnen Shakespeare erschlossen haben?

Voss: Man muss es sich schwer machen, wenn man Shakespeare spielt. Wenn man die Figuren klein macht, wenn man meint, man könne sie anpacken, scheitert man. Man kann nie sagen, man hat seine Figuren entdeckt, denn man entdeckt immer Neues in ihnen. Shakespeares Figuren sind wie Kontinente – ob man ein Ziel darin findet, ist nicht einmal gesagt. Shakespeare zu spielen ist das Abenteuer, aus sich selbst ein fremdes Wesen zu machen. Die größte Forderung an den Shakespeare-Schauspieler ist es, etwas absolut Neues zu finden.

ZEIT: Ist er ein psychologischer Autor?

Voss: Er ist kein psychologischer Autor. Er ist ein im schönsten Sinn theatralischer Autor – alles, was stattfindet, ist Wahrheit – und Spiel. Seine Figuren haben keine Historizität. Die drei genialsten Theaterautoren, die ich kenne, zeichnen sich dadurch aus, dass sie keine Ideologie haben: Shakespeare, Anton Tschechow, Samuel Beckett.

ZEIT: Wann haben Sie das Gefühl, den Kern einer Shakespeare-Figur getroffen zu haben?

Voss: Wenn man das Herz einer Figur trifft, ist es, als träfe man ein Tier. In meinen Shakespeare-Rollen habe ich immer an Tiere gedacht.

ZEIT: Zum Beispiel?

Voss: Bei Richard III. waren es wilde, gefährliche Hunde. Beim Othello war es das Bild eines Stieres, den ich bei einem Stierkampf in Spanien gesehen habe: Die Absicht, ihn zu töten, auf ganz heimtückische Weise, lag als Gedanke über der ganzen Arena. Jeder wusste es, nur der Stier nicht – genau so empfinde ich Othello in seiner inneren Schönheit und Unschuld, wenn er den durchsichtigen Manipulationen des Jago erliegt.

ZEIT: Wer waren Ihre wichtigsten Shakespeare-Regisseure?

Voss: Peter Zadek und Luc Bondy. Zadek war derjenige, der am weitesten gegangen ist, aber auch am bedachtsamsten vorging. Immer wieder hat er bei den Proben sozusagen plötzlich aufgehorcht und gesagt: Hört euch mal diesen Satz an. Wie kann es einen Kopf geben, in dem ein solcher Satz entsteht?

Aufgezeichnet von Peter Kümmel

Gert Voss, geboren 1941 in Shanghai, ist einer der großen Schauspieler der Gegenwart. Er ist Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters