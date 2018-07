Einerseits: Es ist ja so viel Film in Shakespeare, wie Shakespeare im Kino steckt. Das reicht vom Dialog bis zur Montage, aber mehr noch: Das Kinopublikum, in der Glanzzeit des Kinos, hat eine mächtige Ähnlichkeit mit dem Publikum eines Shakespeare-Stückes, jedenfalls wie wir uns das vorstellen. Ein Publikum, das mampft, stöhnt und lacht, das zugleich tief berührt und kräftig amüsiert werden will.

Andererseits: Shakespeare hat sein Publikum nie so versöhnt und so beruhigt, wie das Kino es meistens tut. Die meisten Menschen auf der Bühne sind nach einem Shakespeare-Stück entweder tot oder ratlos, und wenn in einem Film jemand Shakespeare zitiert, nicht wegen der Bildung, sondern aus dem Herzen, dann ist er auch bald tot oder ratlos. In John Fords Western My Darling Clementine, wo ein trunkener Schauspieler im Saloon im Hamlet- Monolog stecken bleibt und Doc Holiday ihm weiterhilft, ist der eine so ratlos wie der andere kurz darauf tot.

Was ist ein guter Shakespeare-Film? Die einfachste Antwort: wenn gute Schauspieler und gute Regisseure ihren Shakespeare-Film gemacht haben, den manche einfach machen müssen. Laurence Olivier, Orson Welles, Roman Polanski, Aki Kaurismäki und viele andere. Zweite Antwort: wenn ein Film anhand von William Shakespeare zeigt, was der Unterschied zu einer Theateraufführung ist. Oder untersucht, was das ist, Theaterspielen, wie Al Pacinos Looking for Richard. Filme, die ihre ganze visuelle Fantasie aufwenden, um den Texten standzuhalten. Das Dritte sind Filme, die an Shakespeare mehr oder weniger inspirierend verrückt werden. Das Vierte sind Filme, die betrachten, was dieser Autor und seine Interpretation mit Menschen anstellen können, auch zwischen den Kulturen, wie Merchant/Ivorys Shakespeare Wallah (1965). Und dann sind da noch Filme, die an die Quelle zurückkehren. An den Tumult von Leben und Theater, wie Ernst Lubitschs Sein oder Nichtsein, wo hinter der Bühne die groteske Liebes- und Eifersuchtsgeschichte ebenso abläuft wie der furchtbare Zivilisationsbruch der Nazis. Ein guter Shakespeare-Film muss nicht viel von Shakespeare zeigen. Er muss mit Shakespeare sehen.