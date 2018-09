Mein erstes Shakespeare-Erlebnis war Romeo und Julia. Eine zügellose Veranstaltung, als Gruppe von 50 Schülern saßen wir in einem Theater unter 1500 anderen Kindern. Es war das St. George in Tufnell Park, es war open air und wild und dazu dieses Drama, in dem es um Sex und Gewalt und Straßengangs geht, und, natürlich, Liebe. Der Kritiker Robert Bridges schrieb einmal, es sei wichtig, alle Ebenen Shakespeares zu durchdringen, man finde Größe und Poesie, aber Shakespeare sei auch ein Business-Typ und Entertainer gewesen, weshalb Schwerter und Knarren und Erotik dazukämen, Bridges schien das ein wenig billig zu finden. Also ich würde sagen, ich bin alldem begegnet – es pulsierte, war grob, sensationalistisch und hatte alle Tricks und Effekte, um mich zu überraschen, und brachte mich so an einen sehr schönen, sehr poetischen Ort.

Unsere Lehrer gingen davon aus, dass Kinder die Wertschätzung für Shakespeare erlernen müssen – am besten im Theater. Die Inszenierungen, die ich im Alter zwischen 13 und den frühen Zwanzigern sah, waren Explosionen in meinem Hirn. Als ich 16 Jahre alt war, sah ich König Lear, ich erinnere mich, wie ich das Programmheft öffnete und mir ein versehrtes Gesicht entgegenblickte, mit diesem Zitat: "Wir Neugebornen weinen, zu betreten die große Narrenbühne ..." Da war so etwas Trauriges, es fühlte sich wahr an. Keine Ahnung, warum ein 16-Jähriger darauf anspringen sollte. Obwohl ich das Wort fool mochte – fool, der Narr: Da ist eine Sanftheit, eine Weisheit. Fool hat auch etwas Humorvolles, und zugleich etwas Episches, Großes. Ich erkannte, dass ich jemandem begegnet war, der große Dinge wusste.

König Lear beginnt mit dieser häuslichen Auseinandersetzung, wie sie an jedem Frühstückstisch losbrechen kann, einer fragt: "Wer will noch Kaffee?", und jemand sagt: "Nicht jetzt!", und schon geht es los. Wir streiten noch immer über dieselben Dinge wie die Leute im Jahr 1590 oder 1599. Und dann, im selben Stück, ist da dieser Mann auf der Heide, nackt, im Regen, es war eine sehr theatralische Aufführung mit wirklichem Regen, ein sehr starkes Bild. Ich sah in einem einzigen Stück die Kleinheit der Menschen – und zugleich die Tapferkeit. Und Torheit – was wollte er erreichen, im Regen, nackt gegen die Elemente anbrüllend? Es war überwältigend. Ich erinnere mich, auf dem Nachhauseweg ein wenig zittrig gewesen zu sein. Keine intellektuelle Reaktion, aber es bedeutete mir etwas – was, war mir nicht ganz klar, außer dass ich etwas Unglaubliches erlebt hatte.

Kenneth Branagh , geboren 1960 in Belfast, ist bekannt für seine Shakespeare-Verfilmungen wie Heinrich V (1989), Viel Lärm um nichts (1993) oder Wie es euch gefällt (2006), bei denen er Regie führte und große Rollen übernahm. Im Sommer gibt er in New York den Lear. Er ist Ehrenpräsident der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft

Shakespeare hält der Natur den Spiegel vor. Es liegt in der Natur des Menschen, überraschend zu sein, widersprüchlich, oft enttäuschend. Shakespeares Charaktere und Stücke erlauben uns, das zu erkennen – und wie viel Traurigkeit in der Welt ist. Wir sehen Shakespeare und verstehen, dass wir nicht alleine sind mit unseren Enttäuschungen. Bei ihm findet sich alles, was den Menschen ausmacht. Er ist, auf umfassende Weise, wir.

Wenn man Shakespeare spielt, verlangt es einem alles ab. Man muss sein ganzes Menschsein einbringen, alle Möglichkeiten der Reaktionen, alles wird einem abverlangt. Es ist eine Prüfung. Man wird daran gemessen, ob man dem gewachsen ist. Ich war 19 Jahre alt, als ich Hamlet zum ersten Mal spielte. Wer Hamlet spielt, muss sich grundlegenden Fragen stellen – ob man an Gott glaubt oder was nach dem Tod passiert und wie Gefühle den Eltern gegenüber sein sollten oder sind. Es geht um prinzipielle moralische Erwägungen – glaubt man an Rache? Hat man Humor? Ist Humor essenziell? Welche Tabus gibt es, ist es erlaubt, im Angesicht des Todes zu lachen?

Shakespeare zu spielen ist eine Herausforderung, die keine Grenzen kennt. Man muss immer mehr geben, als man kann. Der Schauspieler John Gielgud hat einmal gesagt, Hamlet bilanziere das Leben. Alle großen Shakespeare-Darsteller – Helen Mirren, Judi Dench, Richard Burton – sind da durchgegangen. Am Ende ist man als Schauspieler nicht nur ein wenig, sondern sehr viel besser. Wenn es gut geht, dann hat man alle seine Fähigkeiten, alle Gefühle, Gedanken, seinen Witz, alles hineingelegt, jede Farbe, Emotion, Leidenschaft, deren man irgendwie fähig ist, und die Vorstellung endet mit dem Gefühl, dass die Luft mit Poesie erfüllt ist – und doch bleibt ein Geheimnis.

Aufgezeichnet von Susanne Mayer