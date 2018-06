Über ihren Häuptern hat Ariel geschwebt, der Luftgeist aus dem Sturm. Er hat ihnen die Stücke und die Figuren zugewispert, er hat irre Könige und scheue Töchter, fette Ritter und hässliche Schurken durch die Zeit getragen und mit ihnen die Musikgeschichte bestäubt. William Shakespeare hat die Komponisten der Welt geleitet wie kaum ein anderer Dichter. Dass sie seine Gedichte, Sonette, Tragödien und Komödien so enthusiastisch aufsogen und zu Musik verwandelten, lag auch in der Kunst seiner Texte begründet: Sie sind selbst Musik.

Ja, Shakespeare hat mit Worten komponiert, hat Reime wie Melodien gesetzt, Verse mit Rhythmus aufgeladen, sie haben rasch zu schweben begonnen und doch tiefe Spuren hinterlassen. Diese Anverwandlungen begannen beim Meister selbst. Musik war integraler Bestandteil des elisabethanischen Theaters, in Shakespeares Stücken dienten Songs als Rastplatz oder als Muntermacher im dramaturgischen Gefüge, und es ist ein Jammer, dass diese Liedtexte Shakespeares, anders als die zugehörigen Stücke, kaum erhalten sind.

Doch es dauerte Jahrzehnte, bis die Komponisten des 19. Jahrhunderts eine zweite Shakespeare-Tradition im Kunstlied begründeten. Schubert und Brahms waren die Helden eines Genres, das ohne Shakespeare nicht auskam. Schumann, Loewe, Mendelssohn, Wolf, Berlioz oder Korngold folgten – in Lied, Ballade oder Schauspielmusik – wie beseelt seinem Geist, auf der Insel selbst waren Vaughan Williams oder Britten genealogisch auf der Spur des Dichters. Wortlos tief ließ sich Tschaikowski auf Romeo und Julia ein, im Ballett folgte Prokofjew. In der Oper war der Bogen noch dichter gespannt: von Purcell über Rossini bis zu Nicolai, von Orff bis zu Reimann und Rihm. Sie alle werden überragt von Verdi, dem Shakespeare des Musiktheaters. Er hat in Otello, Macbeth und Falstaff Opern für die Ewigkeit geschrieben, in denen das Globe Theatre aus der Glut des italienischen Feuers ein zweites Mal zu feurigem Leben erwachte.