Die Nacht liegt über Kigali, der Hauptstadt von Ruanda. Ein weißer Geländewagen prescht durch die Straßen. Immer wieder verstellen brennende Autoreifen den Weg. Furchtlos durchbricht der Fahrer die improvisierten Straßensperren. "Nicht stehen bleiben, unter keinen Umständen", mahnt Manfred Bliem auf dem Beifahrersitz. Der Kriminalbeamte aus Vorarlberg leitet den Polizeieinsatz der Vereinten Nationen in Ruanda.

Es ist Februar 1994, Bliem ist noch keine zwei Monate im Land, die Stimmung in der Bevölkerung wird immer hitziger. Noch ahnt Bliem nicht, was seit Langem geplant ist. In wenigen Wochen wird das große Morden beginnen: ein Genozid vor den Augen der Weltöffentlichkeit und hilfloser Blauhelmsoldaten. In gerade einmal 100 Tagen werden Hunderttausende Angehörige der Tutsi-Minderheit erschossen, massakriert oder mit Macheten erschlagen.

Seit Jahren schon gärte in Ruanda der Konflikt zwischen den Bevölkerungsgruppen der Hutu und Tutsi. Extremisten schüren gezielt den Hass gegen Tutsi. Anfang 1994 rutschte das Land zusehends ins Chaos. Bliem und seine Männer haben alle Hände voll damit zu tun, sich einen Überblick darüber zu verschaffen, was täglich geschieht: Milizen treten immer aggressiver auf, Tutsi werden bedroht, Oppositionspolitiker verschwinden. Es ist ein hilfloses Unterfangen. "Wir fühlten uns zum Zuschauen verdammt", erzählt Bliem, "ich hatte 60 Leute, davon 20 Österreicher. Die Blauhelmtruppe umfasste etwas über 2.000 Soldaten. Was soll man mit so wenig Leuten in einem Land mit sieben Millionen Einwohnern ausrichten?"

An diesem Februarabend, als Bliem in seinem Geländewagen durch Kigali rast, hatte sich eine verängstigte Familie bei der UN-Polizei gemeldet. Vor ihrem Haus würden sich marodierende Banden sammeln, sagte die Frau, eine Tutsi, am Telefon. Ihr Mann, ein Belgier, sei auf Geschäftsreise im Ausland, sie, die Kinder und die Hausangestellten seien auf sich allein gestellt. Also fuhren Bliem und ein Kollege los. Offiziell waren die Polizisten unbewaffnet, doch seit einiger Zeit trugen sie Pistolen versteckt unter den Hemden. In diesen Tagen kämpfte in Kigali bereits jeder um sein Überleben.

Das Anwesen der bedrohten Familie ist schon in Sichtweite, als der Wagen eine letzte Straßensperre überwindet. Im zweiten Gang mit Allradantrieb. Auch auf die Gefahr hin, einen der jungen Männer zu überrollen, die sich ihm in den Weg stellen. Wer stehen bleibt, dessen Auto wird von den aufgepeitschten Horden umgeworfen. So prescht er mit voller Geschwindigkeit auf den Compound zu, rund um die Mauern lungern Dutzende junge Männer, bewaffnet mit Eisenstangen und Schlagstöcken. Im letzten Moment reißen Angestellte das große Eingangstor auf. Die Mutter und ihre drei Kinder warten im Hof, Bliem zieht sie in das fahrende Auto – und nichts wie weg!

Kurz darauf plündert der Mob das Haus. Was mit den Hausangestellten geschieht, weiß keiner. "Wir haben sie nicht mitgenommen", erzählt Bliem. "Wir wussten ja noch nicht, dass Angestellte von Weißen oder Mischfamilien beliebig getötet wurden, weil sie als Feinde galten. Ob sie überlebt haben? Nach allem, was wir inzwischen wissen, eher nicht."

Es sollte ein ruhiger Einsatz werden, aber er endete im Desaster

Der heute 66-jährige Manfred Bliem sitzt in einem schmucklosen Kaffeehaus in der Innenstadt von Bregenz. Seit drei Jahren ist der ehemalige Vorarlberger Landespolizeikommandant in Pension. Einen Vormittag lang erzählt er davon, wie er als Jugendlicher den Pilotenschein machte, die Freiheit des Fliegens genoss und schon früh Fernweh verspürte. Wie er mit einem Zelt Ende der sechziger Jahre den Ostblock erkundete und schließlich in die Fußstapfen seines Vaters trat und Polizist wurde. Wenn er von Ruanda spricht, der "größten Niederlage" seines Lebens, tut er das meist nüchtern und pragmatisch. Oft verfällt er dabei in eine unpersönliche Beamtensprache. Sie wirkt wie ein Schutzschild, der die Erinnerung an das erlebte Grauen auf Distanz halten soll.

Dass Österreicher wie Manfred Bliem in Ruanda im Einsatz waren, ist fast in Vergessenheit geraten. In der Fachliteratur wird der United-Nations-Civilian-Police-Einsatz als Teil der United Nations Assistance Mission for Rwanda kaum erwähnt, es fehlen die Quellen. Der Abschlussbericht von Polizist Bliem ist nie in der UN-Zentrale in New York angekommen, die einzige Kopie liegt im Wiener Innenministerium unter Verschluss.