Das war es jetzt. Die Vorratsdatenspeicherung ist tot. Vielleicht wird sie noch ein paar Mal zucken, aber von dem Urteil, das der Europäische Gerichtshof am Dienstag verkündet hat, wird sie sich nicht mehr erholen.

Das massenhafte, allumfassende Speichern von Daten über das Kommunikationsverhalten unbescholtener Bürger, entschieden die höchsten Richter Europas, ist unverhältnismäßig. Fortan darf also nicht mehr aufgezeichnet werden, wer wann mit wem wie lange telefoniert hat, wer wo eine SMS verschickt oder eine E-Mail gelesen hat. Diese vorbeugende Überwachung ohne jeden konkreten Verdacht und ohne Benachrichtigung der Betroffenen ist unzulässig. Sie drohe beim Bürger das "Gefühl zu erzeugen", sein Privatleben sei Gegenstand "ständiger staatlicher Überwachung".

Das Urteil ist insofern völlig klar: Die Unschuldsvermutung gilt weiter, auch in Zeiten der digitalen Kommunikation. In der Sache liegt diese Rechtsprechung ganz auf der Linie, die das Bundesverfassungsgericht schon vor Jahren vorgezeichnet hatte.

Das Urteil ist ein Triumph für Datenschützer und Bürgerrechtler

Zwar hat der Europäische Gerichtshof eine Neuregelung der Vorratsdatenspeicherung (VDS) nicht prinzipiell ausgeschlossen, er hat sogar einen recht präzisen Rahmen definiert, wie eine akzeptable Variante aussehen könnte – die Datensammlung müsste enger umgrenzt sein, in sich differenzierter gestaltet und besser kontrolliert werden, vorzugsweise durch Richter. Doch es ist im Moment nicht erkennbar, wer jetzt noch politische Energie in das Projekt einer erneuerten VDS investieren mag. In Berlin jedenfalls, darauf deuten die ersten Stellungnahmen hin, wird die große Koalition bis auf Weiteres die Finger von dem heillosen Thema lassen.

Das ist, keine Frage, ein Triumph für die Datenschützer und Bürgerrechtler, die seit Jahren gegen die Vorratsdatenspeicherung kämpfen. Es ist auch ein gutes Signal aus Luxemburg, weil sich die Richter des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vielen Bürgern wohl zum ersten Mal als energische Hüter der Grundrechte Europas präsentieren.

Nur: In all die Freude über die Entschiedenheit des Urteils mischt sich auch ein mulmiges Gefühl. Genauer: eine Ahnung der Vergeblichkeit. Der Streit um die Vorratsdatenspeicherung stammt aus einer anderen, scheinbar unschuldigeren Zeit. Aus der Zeit vor den Enthüllungen des Whistleblowers Edward Snowden über die unfassliche Datengier der Geheimdienste Amerikas und Großbritanniens. Nun gut, muss man sagen, die Polizeien Europas dürfen jetzt also zur Aufklärung von Straftaten keine Handy-Verbindungsdaten mehr nutzen – während zur selben Zeit die NSA und der britische Dienst GCHQ jedes Datenschnipselchen aufsaugen und speichern, dessen sie habhaft werden können; und sie können alles kriegen, einschließlich der Dienstgespräche der Bundeskanzlerin.

Man kann das Urteil des EuGH nur loben – und kommt doch nicht umhin, das Dilemma zu sehen. Es ist, als habe das Gericht ein Fluttor geschlossen – während ringsum längst die Deiche fortgespült wurden.

Man könnte dieses Urteil daher leicht für anachronistisch halten. Aber das ist es nicht.

Es ist noch immer unabsehbar, welche Folgen die Snowden-Enthüllungen auf lange Sicht haben werden – für das Ansehen der Vereinigten Staaten in der Welt, für die transatlantischen Beziehungen, für das Verhältnis von Bürger und Staat, für den Umgang mit Daten generell.

Sicher ist nur, dass der NSA-Skandal tiefe Spuren hinterlassen wird. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass die Richter in Luxemburg davon beeinflusst wurden, nicht in einem vordergründigen politischen Sinne vielleicht, eher untergründig, subkutan. Juristen bescheinigen sich zwar gern, sie seien ausschließlich mit der Auslegung des Rechts beschäftigt, doch natürlich sind Gerichte immer auch Echokammern des Zeitgeistes. Und es lässt sich kaum vorstellen, dass das Gericht durch die Enthüllungen nicht sensibilisiert worden wäre für die Gefahren des massenhaften Ausspähens der Bürger durch den Staat. Durchaus möglich also, dass ein Urteil des EuGH zur Vorratsdatenspeicherung in der Ära vor Snowden anders ausgefallen wäre.